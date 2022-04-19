Sau bữa tiệc âm nhạc rực lửa của 2NE1 tại Coachella, ‘chị đẹp’ Dara đăng tải ảnh ‘nóng’ siêu quyến rũ cùng nhan sắc hệt như 11 năm trước khiến netizen tấm tắc: Trend nhìn lại năm xưa là ‘game dễ’ với chị

Sao quốc tế 19/04/2022 07:18

Sadara Park (2NE1) khoe 'vẻ đẹp không tuổi' cùng kiểu tóc Vegeta Hair từng gây sốt một thời trên mạng xã hội cá nhân.

Ngày 18/4, Sandara Park đã đăng tải lên Instagram cá nhân một số bức ảnh với tạo hình phong cách trên sân khấu lễ hội Coachella vừa qua: "Hey Coachella~ Who's the Best?".

 Sau bữa tiệc âm nhạc rực lửa của 2NE1 tại Coachella, ‘chị đẹp’ Dara đăng tải ảnh ‘nóng’ siêu quyến rũ cùng nhan sắc hệt như 11 năm trước khiến netizen tấm tắc: Trend nhìn lại năm xưa là ‘game dễ’ với chị - Ảnh 1

Sau bữa tiệc âm nhạc rực lửa của 2NE1 tại Coachella, ‘chị đẹp’ Dara đăng tải ảnh ‘nóng’ siêu quyến rũ cùng nhan sắc hệt như 11 năm trước khiến netizen tấm tắc: Trend nhìn lại năm xưa là ‘game dễ’ với chị - Ảnh 2

Trong những bức ảnh được công bố, nữ ca sĩ với tạo hình kiểu tóc cây dừa ‘độc nhất vô nhị’ của K-pop từng gây bão một thời cùng với chiếc áo ‘bung cúc’ lộ ra set bikini Supreme siêu quyến rũ. Đặc biệt, nhan sắc trẻ trung như 11 năm trước của cô nàng đã khiến cộng đồng mạng phải tấm tắc khen ngợi bởi ‘vẻ đẹp không tuổi’ này.

 Sau bữa tiệc âm nhạc rực lửa của 2NE1 tại Coachella, ‘chị đẹp’ Dara đăng tải ảnh ‘nóng’ siêu quyến rũ cùng nhan sắc hệt như 11 năm trước khiến netizen tấm tắc: Trend nhìn lại năm xưa là ‘game dễ’ với chị - Ảnh 3

Chương trình âm nhạc đình đám Coachella diễn ra hôm 16.4 (giờ Mỹ) đang là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Kpop nói chung và fan 2NE1 nói riêng. Tại đêm nhạc, cựu trưởng nhóm 2NE1 là CL đã có những màn trình diễn sôi động với Spicy, Chuck và Hello Bi+ches.

Sau bữa tiệc âm nhạc rực lửa của 2NE1 tại Coachella, ‘chị đẹp’ Dara đăng tải ảnh ‘nóng’ siêu quyến rũ cùng nhan sắc hệt như 11 năm trước khiến netizen tấm tắc: Trend nhìn lại năm xưa là ‘game dễ’ với chị - Ảnh 4

Tuy nhiên, đến phần cuối cùng, CL bất ngờ rời khỏi sân khấu và xuất hiện trở lại cùng 3 thành viên còn lại của 2NE1. Khoảnh khắc cả bốn cô gái 2NE1 gồm CL, Park Bom, Dara và Minzy sánh vai bên nhau nhanh chóng khiến khán giả vỡ òa cảm xúc. Nhóm đem đến tiết mục I’m the best hoành tráng và bùng nổ.

Mặt khác, Sandara Park (박산다라) là nữ ca sĩ solo và diễn viên Hàn Quốc thuộc YG Entertainment. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng 2NE1. Sandara Park ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo vào năm 2004 với EP đầu tay có tựa đề “Sandara” khi cư trú tại Philippines theo Star Records.

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‘Ngôi sao đang nổi’ Park Solomon vừa qua đã xuất hiện trên tạp trí thời trang nổi tiếng Harper's Bazaar.  

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Từ khóa:   2NE1 YG Entertainment sao Hàn

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