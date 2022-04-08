Sau ồn ào bị tố tiểu tam, sao nữ Vbiz khoe bầu to vượt mặt tháng cuối thai kỳ, hé lộ giới tính nhóc tỳ

"Cảm ơn vì con đã đến, đã mang những điều kì diệu đến với cuộc đời mẹ,... Con là món quà vô giá mà mẹ có được, con có biết không ?

Mới đây, trên trang cá nhân, Lều Phương Anh hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bụng bầu to vượt mặt và đang mong ngóng từng ngày con ra đời: "Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời...".

Bên cạnh đó, cô cũng hé lộ rằng mình đang mang thai bé trai và nhìn nhãn dán mà nữ ca sĩ đính kèm trong dòng trạng thái, có thể tên ở nhà của nhóc tỳ sẽ là "Voi".

Bài viết trên trang cá nhân của nữ ca sĩ. - Ảnh chụp màn hình

Thời gian vừa rồi, Lều Phương Anh là cái tên gây chú ý khi đi đôi với ồn ào bị tố là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Dù liên tục bị "ném đá" trên mạng xã hội, nữ ca sĩ tuyên bố không cần phải thanh minh vì đây là chuyện riêng tư. Vào thời điểm bị vướng scandal này, Lều Phương Anh cũng đang mang thai và hiện tại, cô đang bước vào tháng cuối thai kỳ và sẵn sàng chờ đợi giây phút con chào đời.

Lều Phương Anh đang bước vào tháng cuối thai kỳ. - Ảnh: FB Lều Phương Anh

Phía dưới bài viết, nhiều người đã gửi bình luận chúc mừng đến nữ ca sĩ. Có thể thấy dù bước vào tháng cuối thai kỳ nhưng trông Lều Phương Anh vẫn giữ được sự khỏe khoắn và thần thái xinh đẹp.

Một số bình luận của bạn bè chúc mừng Lều Phương Anh - Ảnh chụp màn hình

"Chúc mừng chị. Em chúc chị mãi luôn được hạnh phúc và an nhiên. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe nha", "Chúc 2 mẹ con Voi luôn khỏe nhé! Yêu quá", "Chúc mừng em và gia đình", "Chúc mừng chị nhé", "Em chúc mừng chị nhé", "Chúc mừng 2 mẹ con nhé em",... là một số bình luận mà bạn bè, người thân gửi đến nữ ca sĩ.

Bà bầu Lều Phương Anh. - Ảnh: FB Lều Phương Anh

Được biết, Lều Phương Anh đang trong mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, cô vẫn giấu mặt người đàn ông này. Trước đó, nữ ca sĩ đã có 2 con riêng với một người bạn trai cũ. Sau khi giọng ca Vietnam Idol lấp lửng một số hình ảnh về người tình hiện tại trên trang cá nhân, sóng gió, thị phi đã ập đến với cô.

Thời gian qua, Lều Phương Anh gây chú ý khi bất ngờ bị con gái của nhân tình tố là "tiểu tam" chen ngang hạnh phúc của người khác. - Ảnh: FB Lều Phương Anh

Theo đó, một tài khoản nhận là con gái của người tình Lều Phương Anh liên tục công kích, tố nữ ca sĩ đã xen vào tổ ấm, khiến mẹ mình phải lao đao. Ồn ào "tiểu tam" đã kéo dài vài tháng qua và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Về phía Lều Phương Anh, cô gay gắt tuyên bố chẳng cần phải "thanh minh, thanh nga", thậm chí còn công khai dằn mặt những ai nhiều chuyện, tấn công gia đình cô. Giọng ca 8X đã im lặng một thời gian dài, mặc cho cô gái kia liên tục "bốc phốt".

Trước ồn ào, Lều Phương Anh tuyên bố mình không cần phải thanh minh vì nếu có là chuyện cá nhân. - Ảnh: FB Lều Phương Anh

Lều Phương Anh sinh năm 1985, được khán giả biết đến sau khi lọt top 3 cuộc thi Vietnam Idol 2010.