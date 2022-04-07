Bị chỉ trích "tạo chiêu trò, yêu 3 ngày rồi chia tay" với Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn phản ứng như thế nào?

Tuyên bố yêu nhau, kết hôn, sinh con rầm rộ MXH, tuy nhiên, chưa đầy 1 tuần, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh bất ngờ "chia tay" khiến nhiều người ngán ngẩm, chỉ trích cặp đôi tạo chiêu trò. Đáp lại, nam ca sĩ đã lần đầu lên tiếng về việc này.

Mới đây, tại một sự kiện, Cao Thái Sơn gây chú ý khi lên tiếng chia sẻ về chuyện tình chóng vánh với Angela Phương Trinh tạo ồn ào suốt khoảng thời gian qua. Theo đó, khi được hỏi về chuyện đang cố tình tạo chiêu trò để hâm nóng tên tuổi của mình, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

"Tôi và Trinh có mối quan hệ rất tốt từ xưa đến giờ, nếu muốn chiêu trò tôi đã làm nhiều trò hơn nữa, còn đằng này tôi không muốn sự việc trở thành câu chuyện để cho tất cả mọi người đánh giá nó.

Cho nên câu chuyện giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đấy trên phương diện truyền thông. Tôi muốn tất cả mọi người tập trung vào các sản phẩm âm nhạc, những bộ phim những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Nếu muốn chiêu trò có nhiều cách để làm lắm nhưng bây giờ tôi không cần điều đấy nữa" - nam ca sĩ chia sẻ.

Cao Thái Sơn phủ nhận tạo chiêu trò với Angela Phương Trinh. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh gây bão MXH khi bất ngờ tuyên bố "yêu nhau". Cụ thể, tối 20/2, cả hai bất ngờ đăng tải clip cầu hôn và hứa hẹn sinh con với nhau. Thông tin cả hai xác nhận đang yêu nhau khiến dân tình "ngơ ngác, bật ngửa", đặc biệt, chỉ ngày đầu khi công khai hẹn hò, cặp đôi đã mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thậm chí không ngại gọi nhau bằng biệt danh “ba nó”, “mẹ nó” trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 1 tuần, Angela Phương Trinh bất ngờ tuyên bố "dừng yêu" và chỉ xem Cao Thái Sơn là "tri kỷ". Sau tuyên bố của Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn cũng lên tiếng bày tỏ nỗi lòng. Theo đó, nam ca sĩ để lại bình luận dưới bài đăng của nữ diễn viên: "Anh trân trọng những gì em đang bước đi. Chúng mình sẽ tu tập để bớt ồn ào lại nhé".

Sau tuyên bố của cả hai, cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh vấp phải nhiều lời chỉ trích của dân mạng khi cho rằng cả hai đang chiêu trò, đánh bóng tên tuổi.

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