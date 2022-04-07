Cao Thái Sơn lần đầu lên tiếng việc bị ai đó 'mua độc quyền tên gọi', tiết lộ luôn lý do 'im hơi lặng tiếng' suốt thời gian dài

Hậu trường 07/04/2022 10:21

Cao Thái Sơn đã có những chia sẻ khi liên tục vướng phải ồn ào.

Thời gian qua, Cao Thái Sơn liên tục vấp phải thị phi vì những chuyện đời tư bên ngoài như chuyện đấu tố với Nathan Lee, sau đó là chuyện tình cảm đặc biệt với Angela Phương Trinh. Lần gần đây nhất, trên các diễn đàn mạng xã hội, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin nam ca sĩ bị ai đó đăng ký độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn" với Cục Sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến sự việc này, ca sĩ Cao Thái Sơn đã chính thức có những chia sẻ đầu tiên với truyền thông. Cụ thể, tối 6/4, góp mặt tại buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh "Qua bển làm chi", khi được về việc tên tuổi của mình bị đem ra làm trò vui, Cao Thái Sơn khẳng định: "Không ai có thể lấy được nên mọi thứ đang diễn ra tôi không quan tâm". 

Cao Thái Sơn lần đầu lên tiếng việc bị ai đó 'mua độc quyền tên gọi', tiết lộ luôn lý do 'im hơi lặng tiếng' suốt thời gian dài - Ảnh 1
Cao Thái Sơn khẳng định không quan tâm đến ồn ào 'mua tên độc quyền' - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ vậy, giữa lúc dân tình đang rộn ràng thì Cao Thái Sơn chỉ giữ im lặng. Nói về việc này, nam ca sĩ nhấn mạnh: "Những chuyện của tôi trong cuộc sống im lặng, người ta vẫn thường nói: "Sông sâu tĩnh lặng – Lúa chín cúi đầu", nên tôi không nhất thiết phải trả lời những phản ứng của xã hội, bởi vì đến một thời điểm nào đó mọi người sẽ có một cách xử lý khác nhau. 

Tôi cũng không có nhu cầu giải thích chuyện như thế nào. Bây giờ tôi chỉ muốn mọi người tập trung vào các sản phẩm âm nhạc, vì người nghệ sĩ điều quan trọng nhất là những sản phẩm những bộ hát hay, những bộ phim hay, những MV đẹp chất lượng chứ không phải thị phi đấu đá nhau. Tôi nghĩ là mọi người hướng tới những quan điểm đấy để người nghệ sĩ có những sản phẩm âm nhạc tốt nhất cho khán giả".

Cao Thái Sơn lần đầu lên tiếng việc bị ai đó 'mua độc quyền tên gọi', tiết lộ luôn lý do 'im hơi lặng tiếng' suốt thời gian dài - Ảnh 2
Nam ca sĩ khẳng định bây giờ chỉ muốn mọi người tập trung vào các sản phẩm âm nhạc của mình -  Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó ít ngày, khi đang là tâm điểm ồn ào, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ phớt lờ trên mạng xã hội. Cao Thái Sơn chỉ chăm chỉ đăng tải hình ảnh mới cùng các video sân vườn đầy cây cảnh mà không hề nhắc đến ồn ào này. 

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