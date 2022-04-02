Nathan Lee và loạt scandal rùm beng cõi mạng: Hết khẩu chiến với Ngọc Trinh, lại quay sang 'hơn thua' với Cao Thái Sơn,... CĐM ngán ngẩm 'bao giờ mới dừng lại?'

Nathan Lee trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong giới showbiz nhưng giờ đây người ta chỉ nhớ đến anh thông qua những trò lố quá đà.

Trở về hoạt động nghê thuật trong nước nhiều năm sinh sống tại nước ngoài, Nathan Lee nhận được nhiều sự quan tâm nhờ lợi thế nổi bật với ngoại hình cao ráo, gương mặt đẹp cùng với những tài năng về âm nhạc. Tuy nhiên, xuyên suốt từ năm 2021 đến nay, nhắc đến cái tên Nathan Lee, công chúng chỉ nhớ đến những ồn ào mà anh làm cùng những thông tin không mấy tích cực. Lúc thì livestream bóc mẽ nghệ sĩ này, lúc thì đọ xe sang với nghệ sĩ nọ, hoặc thậm chí gần đây nhất là loạt drama "chưa có hồi kết" cùng với nam ca sĩ Cao Thái Sơn.

Nathan Lee livestream làm lố trên FB - Ảnh: Chụp màn hình Vào tháng 4 năm ngoái, Nathan Lee gây choáng, làm dư luận hoang mang nghĩ anh có vấn đề về thần kinh khi livestream với tần suất dày đặc chẳng khác nào một bộ phim truyền hình dài tập. Không đơn giản là những buổi giao lưu cùng khán giả, Nathan Lee nhân đây khoe của luôn cả nhà đất, tài sản kếch xù. Nhưng chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn tô điểm cho buổi livestream của mình bằng những điệu bộ, quần áo kỳ quặc, chất giọng đặc trưng cùng lời khích bác, chửi bới một số nghệ sĩ trong giới showbiz Việt. Đến bố đẻ cũng phải lắc đầu ngán ngẩm Thời điểm năm 2021 dư luận dường như không còn xa lạ gì với tần suất livestream dày đặc từ Nathan Lee, có người còn coi đây như là một bộ sitcom hài dài tập được phát hàng ngày trên Facebook. Thậm chí có ngày, anh còn từng phá kỷ lục khi 5 lần phát livestream trực tiếp trên trang cá nhân của mình.

Trong một lần chia sẻ trên livestream, anh cho biết bố đẻ đã khuyên nhủ anh nên dừng lại trước khi sự việc đi quá đà. Tuy nhiên Nathan thẳng thừng tuyên bố: "Con sẽ không dừng lại", "Con vẫn đang làm những điều đúng đắn", "Tại sao phải dừng lại", "Con không quan tâm người khác nghĩ gì",... Nathan Lee nhận được cuộc gọi khuyên nhủ bất ngờ từ bố trong lúc đang livestream - Ảnh: Chụp màn hình Loạt drama căng thẳng với Cao Thái Sơn Cùng thời điểm Nathan Lee livestream hồi tháng 4/2021, Cao Thái Sơn đứng ra bênh vực Ngọc Trinh trước những cáo buộc từ Nathan Lee. Bị đụng chạm Nathan không thể ngồi yên mà công kích trở lại. Anh còn lật tung quá khứ của Cao Thái Sơn, khẳng định có nhiều vết nhơ Đỉnh điểm của drama cao trào này là khi cả hai tuyên bố livestream cùng thời điểm, "đấu đá" nhau trên mạng xã hội. Bẵng đi một thời gian với những cuộc "khẩu chiến" dài như sớ trên MXH, tưởng chừng cả hai đã buông tha lẫn nhau, ấy vậy mà mới đây, Nathan Lee gây sốc khán giả một lần nữa khi xác nhận đã nộp đơn đăng ký độc quyền thương hiệu "Cao Thái Sơn". Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, đơn đăng ký của Nathan Lee chỉ đang trong gian đoạn thẩm định nội dung và chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Hình ảnh Nathan Lee đăng tải gây tranh cãi trên trang cá nhân - Ảnh: FB Nathan Lee Trước đó còn đòi kiện Ngọc Trinh sau khi tố nữ người mẫu "Sống ảo" Vụ việc bắt đầu sau khi "gà cưng" của Vũ Khắc Tiệp chia sẻ việc nhà cô có trộm đột nhập, lấy mất hộp đồng hồ trị giá 10 tỷ đồng. Tranh thủ cơ hội, ngay sau đó Nathan Lee liên tục đăng loạt bài viết đầy ẩn ý, được cho là đá xoáy Ngọc Trinh dù không chỉ đích danh nữ người mẫu. Tưởng chừng mọi chuyện đã hạ nhiệt, tuy nhiên, cộng đồng mạng đã phải một lần nữa "xay xẩm" trước dòng thông báo của Nathan Lee, tuyên bố khởi kiện ekip Ngọc Trinh vì tội thoá mạ, làm tổn hại đến danh dự, tinh thần của mình. Một trong những trạng thái nam ca sĩ chia sẻ lên FB cá nhân được cho rằng đang đá xoáy Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình Tổng kết gần 2 năm khuấy đảo showbiz Việt của Nathan Lee, nhiều khán giả không khỏi ngao ngán. Không rõ nam ca sĩ điển tải này có ý định dừng lại hay không nhưng nhiều netizen nhận định thời gian tới chắc chắc còn lắm thị phi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-va-loat-scandal-rum-beng-coi-mang-het-khau-chien-voi-ngoc-trinh-lai-quay-sang-hon-thua-voi-cao-thai-son-cdm-ngan-ngam-bao-gio-moi-dung-lai-459752.html