Vừa mới sáng nay ngày 1/4, lượng lớn fan beauty queen Việt Nam đang "sốt xình xịch" trước thông tin Hoa hậu Tiểu Vy là đại diện Việt Nam, sẽ lên đường chinh chiến cuộc thi Miss Grand International 2022. Tiểu Vy còn được cho là đã đeo sash trở thành Miss Grand Việt Nam 2022, sắp tới sẽ thi đấu cuộc thi được tổ chức ở Indonesia. Thông tin này ngay lập tức gây bão trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Dân tình còn đang bán tín bán nghi, xôn xao thì nhận ra có điều gì đó hơi không đúng.

Thực ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư, chắc hẳn đây là một trò đùa vui của người hâm mộ. Dưới phần bình luận netizen Việt liên tục kêu la vì nhận ra nay là ngày Cá tháng Tư và tin chắc rằng mình đã bị lừa. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng mong chờ đây là sự thật vì rất hy vọng vào Tiểu Vy. Nếu nàng hậu 10X lên đường chinh chiến cuộc thi, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam.