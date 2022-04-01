Sau Thùy Tiên, Tiểu Vy sẽ là đại diện của Việt Nam 'chinh chiến' tại đấu trường nhan sắc lớn thứ 3 thế giới?

Hậu trường 01/04/2022 20:01

Trước nhiều thông tin đồn đoán, rầm rộ từ người hâm mộ trong nước, hoa hậu Tiểu Vy dự kiến sẽ là đại diện của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn thứ 3 thế giới - Miss Grand International trong năm 2022.

Vừa mới sáng nay ngày 1/4, lượng lớn fan beauty queen Việt Nam đang "sốt xình xịch" trước thông tin Hoa hậu Tiểu Vy là đại diện Việt Nam, sẽ lên đường chinh chiến cuộc thi Miss Grand International 2022. Tiểu Vy còn được cho là đã đeo sash trở thành Miss Grand Việt Nam 2022, sắp tới sẽ thi đấu cuộc thi được tổ chức ở Indonesia. Thông tin này ngay lập tức gây bão trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Dân tình còn đang bán tín bán nghi, xôn xao thì nhận ra có điều gì đó hơi không đúng.

Thực ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư, chắc hẳn đây là một trò đùa vui của người hâm mộ. Dưới phần bình luận netizen Việt liên tục kêu la vì nhận ra nay là ngày Cá tháng Tư và tin chắc rằng mình đã bị lừa. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cũng mong chờ đây là sự thật vì rất hy vọng vào Tiểu Vy. Nếu nàng hậu 10X lên đường chinh chiến cuộc thi, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam.

Sau Thùy Tiên, Tiểu Vy sẽ là đại diện của Việt Nam 'chinh chiến' tại đấu trường nhan sắc lớn thứ 3 thế giới? - Ảnh 1
Tiểu Vy được dự đoán tham dự Miss Grand International năm 2022 tại Indonesia - Ảnh: Thế Giới Hoa Hậu

Không phải tự nhiên mà sáng nay đông đảo fan sắc đẹp trong nước lại đồn đoán rầm rộ trước thông tin này. Được biết trong năm 2021 Tiểu Vy đã được kỳ vọng là một trong năm nhan sắc đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International. Năm nhan sắc trong danh sách đề cử tham dự cuộc thi năm đó bao gồm: Hoa Hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa Hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh, Người đẹp Nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Tiểu Vy ngày càng lột xác ngoạn mục cùng hình thể nóng bỏng, làn da nâu khỏe khoắn và phong cách thời thượng. Tiểu Vy được mệnh danh là đẹp nhất trong số các Hoa hậu Việt Nam. Có thể nói, Tiểu Vy có đầy đủ các tiêu chí mà ban tổ chức cuộc thi Miss Grand International tìm kiếm.

 

Sau Thùy Tiên, Tiểu Vy sẽ là đại diện của Việt Nam 'chinh chiến' tại đấu trường nhan sắc lớn thứ 3 thế giới? - Ảnh 2
Tiểu Vy ngày càng lột xác, nóng bỏng - Ảnh: BTC Miss Grand Vietnam

 

Trước những điều trên chúng ta càng có thêm hy vọng rằng Tiểu Vy sẽ thật sự là đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International năm 2022 chứ không phải chỉ là một trò đùa ngày Cá tháng Tư nữa. Càng hy vọng thêm rằng Tiểu Vy sẽ nối tiếp đàn chị của mình là Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại nên chuỗi thành tích ấn tượng tại đấu trường nhan sắc lớn thứ ba hành tinh này.

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