''Như một thói quen'' hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại ''hất tay'' Đỗ Thị Hà, sự thật đằng sau đó là gì ?

Drama hất tay giữa Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà lại thêm một lần ''dậy sóng'' trở lại và liệu lần này nó có ''nóng'' hơn lần trước.

Vừa trở về Việt Nam sau khi tham dự Miss World 2021, nàng hậu đã được các fan của mình tại quê nhà chào đón một cách nồng nhiệt, Đỗ Hà sau đó cũng đã có buổi livestream trò chuyện và chụp hình cùng với người hâm mộ.

Vào tối ngày hôm qua 30/3/2022, Đỗ Hà chia sẻ trên trang cá nhân màn hội ngộ với Đỗ Mỹ Linh. Đứng chung khung hình, bộ đôi người đẹp diện áo dài thướt tha tự tin pose dáng. Trong khi cả hai đang tạo dáng trước ống kính, một nhân vật nào đó từ phía sau ống kính đã “xúi giục” Đỗ Mỹ Linh hất tay Đỗ Hà.Chẳng mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Hoa hậu Việt Nam 2016 lắc mạnh tay dù đàn em đang ôm eo mình. Trái ngược với drama từng được bàn tán xôn xao vào nằm ngoái, ở lần lắc tay cả 2 người đẹp đơn giản chỉ là đang đùa giỡn với nhau.

Cả 2 nàng hậu đều tỏ ra vui vẻ tái hiện lại drama năm xưa - ảnh: cắt từ clip

Đỗ Mỹ Linh sau đó đã lên tiếng, phủ nhận chuyện cả hai có xích mích

Đây được xem là màn tái hiện lại drama hất tay năm xưa, bởi lẽ vào cuối tháng 3 năm ngoái, MXH rầm rộ clip cho rằng Đỗ Mỹ Linh hất tay đàn em, tỏ thái độ chảnh chọe , lên mặt ngay tại buổi họp báo Miss World Vietnam. Tuy nhiên, chính chủ đã lên tiếng, giải thích rõ: “Hôm đó mình mặc đầm khoét eo nên tay Hà sờ vào eo mình, mình bị buồn thôi. Và rõ ràng trong clip mình cầm tay Hà bỏ ra và hai chị em cười tươi như thế mà nỡ bảo mình thái độ với em ấy”.

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