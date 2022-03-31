Hồi giữa năm 2021 đến nay, Nathan Lee và Cao Thái Sơn liên tục bị gọi tên cùng nhau khi cả hai dính vào ồn ào “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Tại thời điểm đó, cả 2 không ai nhường ai khi liên tiếp có những màn cà khịa nhau. Thậm chí, Nathan Lee còn quyết định chơi lớn, với việc mua lại các bài hát đã làm lên tên tuổi của đối phương.

Tưởng chừng như cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết nhưng không khi mà tối ngày hôm qua, tức tối ngày 30/3, trên các diễn đàn trang mạng đồng loạt lan truyền thông tin Nathan Lee đã đăng kí sở hữu thương hiệu “Cao Thái Sơn”. Cụ thể, dân tình đang xôn xao bởi 1 tờ đơn được cho là từ Cục Sở hữu trí tuệ với nội dung: ” Ông Trương Triều Trúc Lân (tên thật của ca sĩ Nathan Lee) đã đăng ký sử dụng độc quyền thương hiệu “Nathan Lee” cho rất nhiều lĩnh vực hoạt động. Đáng chú ý, Nathan Lee cũng đăng kí sử dụng thương hiệu “Cao Thái Sơn”.