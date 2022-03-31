Tưởng chừng như cuộc chiến giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn đã đi đến hồi kết, nhưng không phải như vậy khi Nathan Lee đã quyết định làm một việc khiến tất cả phải ngỡ ngàng.
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Hồi giữa năm 2021 đến nay, Nathan Lee và Cao Thái Sơn liên tục bị gọi tên cùng nhau khi cả hai dính vào ồn ào “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Tại thời điểm đó, cả 2 không ai nhường ai khi liên tiếp có những màn cà khịa nhau. Thậm chí, Nathan Lee còn quyết định chơi lớn, với việc mua lại các bài hát đã làm lên tên tuổi của đối phương.
Tưởng chừng như cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết nhưng không khi mà tối ngày hôm qua, tức tối ngày 30/3, trên các diễn đàn trang mạng đồng loạt lan truyền thông tin Nathan Lee đã đăng kí sở hữu thương hiệu “Cao Thái Sơn”. Cụ thể, dân tình đang xôn xao bởi 1 tờ đơn được cho là từ Cục Sở hữu trí tuệ với nội dung: ” Ông Trương Triều Trúc Lân (tên thật của ca sĩ Nathan Lee) đã đăng ký sử dụng độc quyền thương hiệu “Nathan Lee” cho rất nhiều lĩnh vực hoạt động. Đáng chú ý, Nathan Lee cũng đăng kí sử dụng thương hiệu “Cao Thái Sơn”.
Nếu thông tin này là đúng với sự thật, Cao Thái Sơn có lẽ là người sốc nhất trong tất cả, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới anh rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn và chưa có điều gì là chắc chắn cả nhưng việc Nathan Lee có thể đăng ký độc quyền thương hiệu ''Cao Thái Sơn'' là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Bằng chứng là theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, một dấu hiệu là tên gọi/logo nếu muốn được độc quyền sử dụng thì cần thực hiện thủ tục “đăng ký nhãn hiệu” tại Cơ quan quản lý Nhà Nước về Sở hữu trí tuệ (ở Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ). Khi được cấp Văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu thương hiệu có toàn quyền sử dụng hoặc ngăn cấm người khác sử dụng dấu hiệu/logo trùng, tương tự gây nhầm lẫn với thương hiệu đã được bảo hộ trong lĩnh vực hoạt động tương ứng trên toàn lãnh thổ Việt Nam…