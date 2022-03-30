Giữa bão drama tình ái 'gây tranh cãi' với CEO lớn tuổi, mỹ nhân Việt bức xúc lên tiếng chốt gọn ''một câu xanh rờn''

Sao Việt 30/03/2022 21:42

Hiền Hồ và drama tình ái ''gây tranh cãi'' với CEO Hồ Nhân vẫn đang là chủ đề được rất nhiều người bàn tán. Mới đây nhất, một nữ mỹ nhân Việt đã lên tiếng nói về câu chuyện này trên MXH cá nhân.

Cho đến nay, giọng ca ''Rồi người thương cũng hóa người dưng'' vẫn đang khóa hết tất cả trang mạng xã hội và chọn cách im lặng để cho ''giông bão'' trôi qua. Hiện tại, hầu như trong showbiz tất cả nghệ sĩ dường như đã đều biết hết câu chuyện của nữ ca sĩ 25 tuổi.

Giữa bão drama tình ái 'gây tranh cãi' với CEO lớn tuổi, mỹ nhân Việt bức xúc lên tiếng chốt gọn ''một câu xanh rờn'' - Ảnh 1
 
Phạm Lịch lên tiếng chỉ trích Hiền Hồ 

Mới đây, dancer Phạm Lịch đã có những chia sẻ về quan điểm cá nhân của mình trong câu chuyện của người đồng nghiệp. Cô viết như sau : “Lần đầu chia sẻ chuyện nghệ sĩ, u là trời, ai bênh thì chịu chứ mình giờ có gia đình, có con cái mình thấy việc gia đình hạnh phúc quan trọng như nào. Làm sai không biết thì sửa mà đã sai còn cố sai hơn thì xin mời địa ngục a tỳ. Chứ gặp mình nổi máu gặp đâu đánh đó quá…”.

Giữa bão drama tình ái 'gây tranh cãi' với CEO lớn tuổi, mỹ nhân Việt bức xúc lên tiếng chốt gọn ''một câu xanh rờn'' - Ảnh 2

Đoạn status của nữ ca sĩ Phạm Lịch

Giữa bão drama tình ái 'gây tranh cãi' với CEO lớn tuổi, mỹ nhân Việt bức xúc lên tiếng chốt gọn ''một câu xanh rờn'' - Ảnh 3

Có thể thấy, Phạm Lịch hoàn toàn không chấp nhận về hành động của người đồng nghiệp và cho rằng trong sự việc này, Hiền Hồ không xứng đáng được nhận sự tha thứ từ các fan hâm mộ vì đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.

Ngay sau khi đăng tải những suy nghĩ thẳng thắn về scandal của đồng nghiệp, Phạm Lịch đã nhanh tay xóa bài viết này trên trang cá nhân. Chắc hẳn cô sợ cộng đồng mạng sẽ có những suy nghĩ trái chiều về vụ việc này, qua đó dẫn đến sự phiền phức không đáng có.

Về phần Hiền Hồ, từ hình ảnh là nữ ca sĩ đáng yêu trong mắt khán giả và có được sự nghiệp thành công dù còn khá trẻ. Tuy nhiên, tự tay cô nàng 25 tuổi đã ''đá bay'' tất cả những gì mà mình đã dày công xây dựng trong suốt những năm vừa qua. 

Tựu chung lại, chưa biết được liệu Hiền Hồ có thể quay lại với sự nghiệp ca hát hay không, nhưng trước hết có thể thấy trong mắt một số người, giọng ca ''Có như không có'' đang bị ghét cay, ghét đắng.

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