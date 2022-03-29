Ít ai biết, nhân vật 'đáng gờm' sở hữu danh xưng 'Lão Phật Gia' được cả showbiz 'chọn mặt gửi vàng' lại có đời tư cực kín tiếng, không tiết lộ thông tin vợ con vì một lý do

Cụ thể, '' lão phật gia '' có tên là Tùng Yuki hay Nguyễn Văn Tùng là một trong những gương mặt quen thuộc của làng điện ảnh Việt. Bản thân nam diễn viên gạo cội đã tham gia hơn 30 bộ phim lớn nhỏ, trong đó hẳn nhân vật ''lão phật gia'' trong phim ''Bí mật tam giác vàng'' đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng người hâm mộ và cũng chính vì lý do đó mà người ta hay gọi ông với cái biệt danh ''lão phật gia'' của Showbiz.

Mỹ Tâm luôn coi ''lão phật gia'' như một người cha thứ hai của mình

Không ít lần, ông cũng làm vệ sĩ cho nhiều ngôi sao quốc tế đình đám

Là một diễn viên có tiếng và đã đạt vô số thành tựu trong ngành diễn xuất. Tuy nhiên, ít ai biết được nghề chính của ông chính là làm vệ sĩ. Được biết, ông hiện đang quản lý một công ty vệ sĩ riêng với quy mô hơn 2.500 nhân viên và trong những sự kiện trọng đại ''lão phật gia'' luôn là người trực tiếp đứng ra bảo vệ cho các nghệ sĩ.

Có thể kể đến một vài nghệ sĩ nổi tiếng đã từng được ông bảo vệ như Trường Giang, SNSD, Cổ Thiên Lạc, Mỹ Tâm,...

Trong số những nghệ sĩ vừa nêu ở trên, Mỹ Tâm có lẽ là người thân quen nhất với ''lão phật gia'' khi nữ ca sĩ luôn gọi Tùng Yuki là ''Bố''. Mỹ Tâm cũng giải thích do rất thân thiết nên đã xưng hô như vậy từ lâu.

Các ngôi sao nổi tiếng của Showbiz luôn chọn ''lão phật gia'' để bảo vệ khi đi diễn hay tham dự sự kiện

Ở tuổi 60, ''lão phật gia'' vẫn cực kỳ khỏe mạnh và phong độ

Hoạt động trong showbiz đã được một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Tùng Yuki lại có đời tư vô cùng kín tiếng, ông chưa từng chia sẻ hình ảnh hay bất cứ thông tin gì về vợ con trước truyền thông. Nam diễn viên nhiều lần tiết lộ với báo giới, muốn giữ cho gia đình một không gian riêng tư như một gia đình bình thường, tránh sự dòm ngó của người khác.