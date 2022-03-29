Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín

Dù đã nên đôi vợ chồng được một khoảng thời gian và đã có cho mình đứa con chung nhưng rất hiếm khi thấy nữ ca sĩ Công Chúa Bong Bóng xuất hiện bên cạnh gia đình chồng. Đến mới đây, bức ảnh đại gia đình của nữ ca sĩ đang thu hút sự chú ý của khán giả.
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Từ ngày kết hôn với đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy rất ít khi khoe ảnh ông xã lên MXH. Tuy nhiên, mới đây nhất CĐM đã được ''bắt'' được hình ảnh giọng ca ''công chúa bong bóng'' xuất hiện cùng nhà chồng. Có thể thấy Bảo Thy đang cực kỳ hạnh phúc sau khi kết hôn.
Trong ảnh, Bảo Thy rạng rỡ dựa vai ông xã, đại gia Phan Lĩnh cũng lộ rõ sự hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Đặc biệt, quý tử 5 tháng tuổi của cặp đôi cũng xuất hiện trong ảnh. Nhiều người còn tỏ ra ghen tị với hạnh phúc của nữ ca sĩ và cũng muốn cô nàng chia sẻ bí quyết để giữ gìn được mái ấm hạnh phúc như thế này.
Cuối năm 2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo kết hôn. Chồng của nữ ca sĩ tên là một doanh nhân, quê gốc Hà Tĩnh. Được biết, đây là bạn làm ăn nên quen biết với cả gia đình Bảo Thy, cặp đôi nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau.