Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín

Từ ngày kết hôn với đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy rất ít khi khoe ảnh ông xã lên MXH. Tuy nhiên, mới đây nhất CĐM đã được ''bắt'' được hình ảnh giọng ca ''công chúa bong bóng'' xuất hiện cùng nhà chồng. Có thể thấy Bảo Thy đang cực kỳ hạnh phúc sau khi kết hôn.

Hình ảnh Bảo Thy cùng ông xã Phan Lĩnh và gia đình nhà chồng

Trong ảnh, Bảo Thy rạng rỡ dựa vai ông xã, đại gia Phan Lĩnh cũng lộ rõ sự hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Đặc biệt, quý tử 5 tháng tuổi của cặp đôi cũng xuất hiện trong ảnh. Nhiều người còn tỏ ra ghen tị với hạnh phúc của nữ ca sĩ và cũng muốn cô nàng chia sẻ bí quyết để giữ gìn được mái ấm hạnh phúc như thế này.