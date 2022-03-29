Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín

Sao Việt 29/03/2022 10:25

Dù đã nên đôi vợ chồng được một khoảng thời gian và đã có cho mình đứa con chung nhưng rất hiếm khi thấy nữ ca sĩ Công Chúa Bong Bóng xuất hiện bên cạnh gia đình chồng. Đến mới đây, bức ảnh đại gia đình của nữ ca sĩ đang thu hút sự chú ý của khán giả.

Từ ngày kết hôn với đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy rất ít khi khoe ảnh ông xã lên MXH. Tuy nhiên, mới đây nhất CĐM đã được ''bắt'' được hình ảnh giọng ca ''công chúa bong bóng'' xuất hiện cùng nhà chồng. Có thể thấy Bảo Thy đang cực kỳ hạnh phúc sau khi kết hôn.

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín - Ảnh 1
Hình ảnh Bảo Thy cùng ông xã Phan Lĩnh và gia đình nhà chồng

Trong ảnh, Bảo Thy rạng rỡ dựa vai ông xã, đại gia Phan Lĩnh cũng lộ rõ sự hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Đặc biệt, quý tử 5 tháng tuổi của cặp đôi cũng xuất hiện trong ảnh. Nhiều người còn tỏ ra ghen tị với hạnh phúc của nữ ca sĩ và cũng muốn cô nàng chia sẻ bí quyết để giữ gìn được mái ấm hạnh phúc như thế này.

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín - Ảnh 2

Bảo Thy rất ít khi chia sẻ những khoảnh khắc cùng chồng và con

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín - Ảnh 3

Xưa nay cô nàng luôn được biết tới là một người kín tiếng trong giới showbiz

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín - Ảnh 4

Hình ảnh được chụp tại buổi lễ thành hôn của cả 2

Hậu hạ sinh quý tử, Bảo Thy lần đầu khoe ảnh bên gia đình chồng đại gia, biểu cảm của các thành viên tiết lộ mối quan hệ bấy lâu giấu kín - Ảnh 5

Nàng "công chúa bong bóng" ngày nào giờ đã trở thành mẹ bỉm. Quý tử đầu lòng chính là kết quả cuộc hôn nhân viên mãn của Bảo Thy và ông xã đại gia

Cuối năm 2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo kết hôn. Chồng của nữ ca sĩ tên là một doanh nhân, quê gốc Hà Tĩnh. Được biết, đây là bạn làm ăn nên quen biết với cả gia đình Bảo Thy, cặp đôi nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu tìm hiểu nhau. 

Trấn Thành lộ diện hậu COVID-19, không rõ Hari Won chăm người bệnh thế nào mà ngoại hình nam MC khác lạ đến mức 'fan cứng' dụi mắt mãi vẫn không nhận ra?

Trấn Thành lộ diện hậu COVID-19, không rõ Hari Won chăm người bệnh thế nào mà ngoại hình nam MC khác lạ đến mức 'fan cứng' dụi mắt mãi vẫn không nhận ra?

Mới đây, sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vì mắc COVID-19, nam MC Trấn Thành đã lộ diện với những dự án mới, tuy nhiên CĐM lại tá hỏa khi thấy ngoại hình khác lạ của ông xã Hari Won.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Thy Bảo Thy lấy chồng Bảo Thy sau sinh Bảo Thy Phan Lĩnh

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 24 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 40 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 43 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"