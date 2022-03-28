Mới đây, sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vì mắc COVID-19, Trấn Thành đã dần trở lại với đường đua giải trí với những hoạt động nghệ thuật mới.

Trên trang Fanpage của nam danh hài, Trấn Thành bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là dự án sắp tới khiến nhiều người "hú hồn, hú vía". Theo đó, trái với vẻ ngoài bảnh bao, chăm chút kỹ lưỡng thì ông xã Hari Won lại lộ rõ vẻ "ú nu" phát tướng.