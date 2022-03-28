Mới đây, sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vì mắc COVID-19, nam MC Trấn Thành đã lộ diện với những dự án mới, tuy nhiên CĐM lại tá hỏa khi thấy ngoại hình khác lạ của ông xã Hari Won.
- Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn
- Nhân vật được cho là 'em họ' Hiền Hồ chính thức lên tiếng, phản hồi 'hai năm rõ mười' chuyện nắm giữ 'kho ảnh' nghìn tấm của cặp 'anh em nương tựa'
Mới đây, sau thời gian nghỉ ngơi, dưỡng bệnh vì mắc COVID-19, Trấn Thành đã dần trở lại với đường đua giải trí với những hoạt động nghệ thuật mới.
Trên trang Fanpage của nam danh hài, Trấn Thành bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là dự án sắp tới khiến nhiều người "hú hồn, hú vía". Theo đó, trái với vẻ ngoài bảnh bao, chăm chút kỹ lưỡng thì ông xã Hari Won lại lộ rõ vẻ "ú nu" phát tướng.
Nhìn vào bức ảnh này, dễ dàng nhận ra chồng Hari Won đã phát tướng hậu những ngày nghỉ dưỡng do mắc Covid-19. Chưa dừng lại ở đó, một số netizen còn soi ra nam danh hài có nụ cười giả trân, biểu cảm gượng gạo trên tấm poster này. Dưới phần bình luận nhiều người không giấu nổi cảm giác hài hước đến độ phải phì cười trước hình ảnh của nam MC.
Hình ảnh mới nhất vừa được đăng tải của nam MC - Ảnh: Internet
Không rõ Hari Won chăm chồng thế nào, mà nghỉ dịch mấy hôm Trấn Thành đã khiến fan hâm mộ suýt thì không nhận ra thế này. Tuy nhiên, với tạo hình mới mẻ đến mức "lạ lẫm" này, nhiều người cũng trông đợi màn lột xác của Trấn Thành trong những dự án sắp tới.