Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn

Sao Việt 28/03/2022 15:55

Cho đến nay, Hiền Hồ - nhân vật chính trong câu chuyện drama tình ái với CEO Hồ Nhân vẫn chưa có bất kỳ động thái nào, song mọi phát ngôn từ "ngày xửa ngày xưa" của nữ ca sĩ này lại được CĐM quan tâm chú ý đặc biệt.

Mới đây, CĐM đồng loạt dậy sóng trước thông tin Hiền Hồ vướng vào ồn ào giật chồng, hẹn hò với Hồ Nhân – vị đại gia U60.

Mặc kệ cư dân mạng xôn xao, cho đến nay Hiền Hồ - nhân vật chính trong câu chuyện drama tình ái với CEO Hồ Nhân vẫn chưa có bất kỳ động thái nào cụ thể hay lên tiếng về sự việc.

Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn - Ảnh 1

Hình ảnh Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân thân mật cùng nhau - Ảnh:Internet

Im hơi lặng tiếng là vậy, song loạt phát ngôn từ lâu của giọng ca Gen Z lại bị đông đảo netizen đào lại và liên tục mỉa mai, xóc xỉa. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn chia sẻ của Hiền Hồ về chuyện tình cảm. Cụ thể, khi được hỏi “Người yêu cũ gần đây nhất của Hiền Hồ chia tay vì lý do gì?” thì nữ ca sĩ không ngần ngại trả lời ngay và luôn chỉ bằng hai từ “KHÔNG HỢP”.

Câu trả lời này của Hiền Hồ khiến cư dân mạng không khỏi phải cảm thấy ngạc nhiên, với câu trả lời đầy thẳng thừng của nữ ca sĩ. Mặc dù không liên quan đến drama "anh em nương tựa" hiện tại, song bên dưới những đoạn clip này, netizen liên tục để lại những bình luận đá xéo Hiền Hồ.

Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn - Ảnh 2

Không mất quá nhiều thời gian để Hiền Hồ đưa ra câu trả lời của mình - Ảnh:Internet

Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn - Ảnh 3

Mặc dù vị doanh nhân kia đã lên tiếng cho biết cả hai chỉ là “anh em họ”, “nương tựa nhau mà sống” nhưng vẫn không thể xoa dịu dư luận mà làm cho câu chuyện này mỗi lúc càng căng thẳng hơn khi trên thực tế, hàng loạt ảnh thân mật trên mức "anh em" của cặp đôi được tung đầy rẫy trên MXH. 

Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn - Ảnh 4
Hình ảnh 'anh em nương tựa' được CĐM chia sẻ rầm rộ những ngày vừa qua - Ảnh: Internet
Hiền Hồ 'mất tăm, mất tích' nhưng vẫn khiến cõi mạng dậy sóng vì loạt phát ngôn liên quan đến chuyện tình cảm, hé lộ lý do 'đứt gánh giữa đường' với bạn trai cũ bằng 2 từ gọn lỏn - Ảnh 5
Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân chưa hé lộ thêm bất kỳ điều gì về scandal 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet

Trước khi vướng vào ồn ào tình ái, Hiền Hồ là cái tên được yêu mến đặc biệt trong làng giải trí Việt. Bởi ngoài nhan sắc đáng yêu và khả năng hát live cực đỉnh. 

 

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