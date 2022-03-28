Gần 40 tuổi, nhưng ''GÁI BỐN CON'' Minh Hà vẫn xinh đẹp rực rỡ như tuổi đôi mươi, đón sinh nhật cùng ông xã và các con cực hoành tráng!

Sao Việt 28/03/2022 10:42

Dù đã bước sang 37 tuổi và là mẹ của 4 nhóc tỳ nhưng Minh Hà - vợ của nam ca sĩ Lý Hải vẫn sở hữu diện mạo xinh đẹp và tràn đầy sức sống như tuổi đôi mươi.

Lý Hải và Minh Hà là cặp vợ chồng đình đám nhất nhì làng giải trí. Không chỉ thành công trên điện ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ, mà tình yêu mà của cả hai cũng là điều mà không ít người phải tỏ ra ghen tị. Cụ thể cả hai đã có hơn 10 năm chung sống bên cạnh nhau và luôn là hình mẫu tiêu biểu cho bất cứ người nào đang muốn theo đuổi một mái ấm gia đình thực sự.

Gần 40 tuổi, nhưng ''GÁI BỐN CON'' Minh Hà vẫn xinh đẹp rực rỡ như tuổi đôi mươi, đón sinh nhật cùng ông xã và các con cực hoành tráng! - Ảnh 1
Nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời của Minh Hà trong loạt ảnh đón sinh nhật cùng ông xã Lý Hải và các con
Gần 40 tuổi, nhưng ''GÁI BỐN CON'' Minh Hà vẫn xinh đẹp rực rỡ như tuổi đôi mươi, đón sinh nhật cùng ông xã và các con cực hoành tráng! - Ảnh 2

Mới nhất trên trang cá nhân, Minh Hà đã khoe loạt khoảnh khắc đón sinh nhật cùng chồng con và kèm theo dòng trạng thái: "Cảm ơn cả nhà đã gửi tới Hà những lời chúc mừng tuổi mới đầy yêu thương". Tuy nhiênđiều khiến cho người hâm mộ phải phát sốt, đó chính là sự xinh đẹp miễn chê của Minh Hà. Ở tuổi 37, ''nóc nhà'' của nam ca sĩ Lý Hải vẫn đang cực kỳ xinh đẹp và chưa hề có dấu hiệu nào bị ảnh hưởng bởi tuổi tác cả. 

Gần 40 tuổi, nhưng ''GÁI BỐN CON'' Minh Hà vẫn xinh đẹp rực rỡ như tuổi đôi mươi, đón sinh nhật cùng ông xã và các con cực hoành tráng! - Ảnh 3
Gia đình Lý Hải - Minh Hà xứng đáng là hình mẫu hoàn hảo dành cho những ai đang theo đuổi hạnh phúc mái ấm của mình

Lý Hải và Minh Hà bắt đầu hẹn hò từ năm 2004 và 6 năm sau chính thức về chung một nhà. Cả hai đều chào đón các thành viên mới lần lượt ra đời. Hiện tại cặp vợ chồng nam ca sĩ đã có 2 trai, 2 gái và luôn được biến là một gia đình hoàn hảo trong Showbiz Việt.

Ảnh: FBNV

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