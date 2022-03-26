Từng dính vào lùm xùm tình ái do tiểu tam nhưng cách xử lý của Midu khiến người hâm mộ phải 'vỗ tay rào rào' vì thán phục

Sao Việt 26/03/2022 23:12

Câu chuyện về ''Tiểu tam'' luôn là đề tài nóng hổi và chưa bao giờ hết HOT trên cộng đồng mạng ngày nay. Nói đến tà xanh không hể không kể đến trường hợp của nữ diễn viên Midu nhiều năm về trước.

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung được người hâm mộ biết đến với vai trò một nữ diễn viên, giảng viên, người mẫu ảnh kiêm doanh nhân người Việt Nam. Cô từng tham gia phim điện ảnh Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ (SN 1989) thời gian đầu được công chúng biết đến là một hot girl. Dần về sau, cô dấn thân vào giới giải trí, thử sức qua nhiều vai trò khác nhau như người mẫu ảnh, diễn viên. Bên cạnh sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, đời tư của Midu cũng được dân mạng quan tâm. 

Từng dính vào lùm xùm tình ái do tiểu tam nhưng cách xử lý của Midu khiến người hâm mộ phải 'vỗ tay rào rào' vì thán phục - Ảnh 1
Chuyện tình giữa Midu và Phan Thanh luôn được xem cặp đôi đẹp tại Showbiz Việt tại thời điểm đó

Tuy nhiên ít ai biết, vào 9 năm trước, Midu từng có mối tình sâu đậm nhưng cũng gặp không ít sóng gió với thiếu gia Phan Thành. Cặp đôi công khai mối quan hệ từ năm 2013, thường xuyên dành cho nhau những lời mật ngọt trên MXH, thậm chí thoải mái sánh đôi trước đám đông.

Tưởng chừng như mọi chuyện đang rất viễn mãn và cả người hâm mộ cũng đang trông chờ hôn lễ của cả 2, thì bất ngờ, người được cho là ''TIỂU TAM'' - Hot girl Thúy Vy đã tung tin nhắn của cô với Phan Thành lên mạng xã hội, nội dung cuộc trò chuyện cho thấy chàng thiếu gia 8X đã có qua lại với bất chính với cô nàng hot girl. Sự việc này, đã khiến cho cộng động mạng khi đó đã có một phen nổi sống dữ dội và tiếc cho chuyện tình tưởng chừng như rất đẹp của Midu.

Từng dính vào lùm xùm tình ái do tiểu tam nhưng cách xử lý của Midu khiến người hâm mộ phải 'vỗ tay rào rào' vì thán phục - Ảnh 2
Hot girl - Tiểu Vy người được cho là ''TIỂU TAM'' trong mối quan hệ giữa Midu và Phan Thành

Trước việc có "tiểu tam" xen vào mối quan hệ, người hâm mộ vẫn luôn tò mò về cách hành xử của nữ diễn viên sinh năm 1989 bởi cô luôn được biết tới là một trong những ngôi sao Vbiz cực kỳ thông minh trong cách ứng xử và điều đó đã được người đẹp 31 tuổi thể hiện thêm một lần nữa bằng cách ''Im lặng và không làm ầm ĩ mọi chuyện lên'' và quyết định hủy hôn với bạn trai Phan Thành.

Đồng thời đáp trả một cách gay gắt hướng về phía ''TIỂU TAM'': "Ai cũng có quyền thích được nổi tiếng, nhưng nổi tiếng bằng chiêu trò bất chấp sĩ diện thì không chấp nhận được. Xã hội hiện tại, làm người đàng hoàng mới khó. Chứ kẻ suốt ngày chỉ biết trau chuốt bên ngoài, lợi dụng người khác để nổi tiếng thì cũng chỉ tự hạ thấp giá trị bản thân".

Từng dính vào lùm xùm tình ái do tiểu tam nhưng cách xử lý của Midu khiến người hâm mộ phải 'vỗ tay rào rào' vì thán phục - Ảnh 3

Đến cuối năm 2019, Midu tung sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của mình, với nhiều chi tiết gợi nhắc lại mối quan hệ giữa cô với thiếu gia Phan Thành. Tuy nhiên, cô cũng đã đính chính ngay sau đó:

"Chuyện quá khứ, chuyện cũ không phải là cái để mình 'đào bới' lại, để mình kiếm cách PR hay chiêu trò. Nhưng không có gì thay đổi được quá khứ và sự thật, tôi hoàn toàn trung thực với quá khứ và những trải nghiệm của mình", Midu chia sẻ với truyền thông.

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