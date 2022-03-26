Hồ Quang Hiếu liên tục được cộng đồng mạng ''ĐẨY THUYỀN'' với tình cũ JACK, chỉ vì một clip trên Tik Tok

Mới đây, trên tài khoản TikTok của Hồ Quang Hiếu đăng tải một đoạn clip đang nhảy nhót cùng Thiên An - bạn gái cũ của Jack. Cặp đôi đã có những giây phút dễ thương bên nhau và điều này thực sự làm cho khán giả phải cảm thấy thích thú.

Cặp đôi có nhiều hành động dễ thương và cực kỳ ăn ý khi quay clip

Cách đây không lâu, Hồ Quang Hiếu đã có những chia sẻ xoay quanh chuyện tình yêu, cuộc sống trong một buổi trò chuyện với người đẹp Lý Nhã Kỳ. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn tiết lộ về tình trạng hiện tại thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ. "Tại vì cũng khá lâu rồi Hiếu chưa có yêu. Cũng khoảng 2, 3 năm nay rồi, Hiếu chưa có yêu lại và chưa có cảm xúc với một người con gái nào cả. Nhưng gần đây, Hiếu có dịp tình cờ tiếp xúc với người đó thì mình cảm thấy tự nhiên lại cho mình cảm xúc này cũng khá lâu rồi, thì bắt đầu mình yêu, mình bắt đầu tìm hiểu người ta"