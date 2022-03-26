Hồ Quang Hiếu liên tục được cộng đồng mạng ''ĐẨY THUYỀN'' với tình cũ JACK, chỉ vì một clip trên Tik Tok

Giọng ca ''Con bướm xuân'' đã có những khoảnh khắc vô cùng dễ thương với Thiên An khiến cho CĐM đứng ngồi không yên.
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Mới đây, trên tài khoản TikTok của Hồ Quang Hiếu đăng tải một đoạn clip đang nhảy nhót cùng Thiên An - bạn gái cũ của Jack. Cặp đôi đã có những giây phút dễ thương bên nhau và điều này thực sự làm cho khán giả phải cảm thấy thích thú.
Cách đây không lâu, Hồ Quang Hiếu đã có những chia sẻ xoay quanh chuyện tình yêu, cuộc sống trong một buổi trò chuyện với người đẹp Lý Nhã Kỳ. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn tiết lộ về tình trạng hiện tại thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ. "Tại vì cũng khá lâu rồi Hiếu chưa có yêu. Cũng khoảng 2, 3 năm nay rồi, Hiếu chưa có yêu lại và chưa có cảm xúc với một người con gái nào cả. Nhưng gần đây, Hiếu có dịp tình cờ tiếp xúc với người đó thì mình cảm thấy tự nhiên lại cho mình cảm xúc này cũng khá lâu rồi, thì bắt đầu mình yêu, mình bắt đầu tìm hiểu người ta"
Chính vì vậy, mà ngay sau khi thấy đoạn clip giữa nam ca sĩ và Thiên An. Nhiều fan hâm mộ đã tích cực ''đẩy thuyền'' nhiệt tình, vì thực sự cả hai quá đẹp đôi. Một số bình luận như "Dễ thương xỉu", "Tôi ủng hộ 2 người này đến với nhau! Cùng đã đổ vỡ thì họ sẽ biết các trân trọng nhau hơn",. Có thể thấy, dân mạng đang cực kỳ ủng hộ cho mối quan hệ này của cả 2.
Nói về tiêu chuẩn chọn bạn gái, nam ca sĩ từng chia sẻ:"Tôi cũng không quan trọng người yêu có hoạt động nghệ thuật hay không, quan trọng là phải đồng điệu trong tâm hồn. Tuy nhiên nếu có người yêu làm nghệ thuật thì càng tốt vì cả hai làm chung nghề sẽ vui hơn và dễ dàng thấu hiểu, đồng cảm cho nhau".
Về phía Thiên An, kể từ sau lùm xùm hậu chia tay với nam ca sĩ đình đám - Jack. Cô nàng hiện vẫn đang là mẹ đơn thân và đã quay trở lại hoạt động trong giới giải trí ở thời điểm hiện tại.