Thường xuyên bị ném đá vì cách nói chuyện ''NGÁO NGƠ'' trên sóng truyền hình, Nam Em chính thức lên tiếng và giải thích: Nguyên nhân thực sự gây SỐC

Nam Em được xem là một trong những nghệ sỹ tài ba của làng showbiz Việt khi vừa có khả năng cả hát, lẫn nhan sắc xinh đẹp đã được kiểm chứng qua cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, người hâm mộ chỉ thực sự biết tới cô qua những vụ lùm xùm không đáng có, lẫn phong cách nói chuyện ''ngáo ngơ'' chẳng giống ai.

Mới đây nhất, trong buổi livestream trên trang mạng xã hội cá nhân của mình vào ngày 25/03/2022, Nam Em đã có đôi lời tâm sự với những fan hâm mộ và qua buổi live này, nhiều người đã tỏ ra hiểu hơn về nàng Hoa Khôi đến từ Tiền Giang. Nam Em cho biết cô chỉ muốn mang tiếng cười, niềm vui cho đời “Nói giỡn giỡn vậy thôi nhưng thật lòng, mọi người hay nói tại sao em nói chuyện cà khùng, cà tửng mà mọi người không hiểu là nhiều khi năng lượng em như vậy là để giúp cho cả nhà coi livestream của em cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, được có những giây phút vui vẻ bên nhau. Và em thấy đó là một rất trân quý, đáng để trân trọng điều này”. Có thể thấy, cô nàng xinh đẹp luôn đặt cảm xúc của fan hâm mộ mình lên hàng đầu và mong muốn mọi người có thể có những phút giây thoải mái khi trò chuyện cùng người đẹp.

Hình ảnh Nam Em trong buổi Livestream mới đây Cũng trong buổi Livestream, Nam Em cho biết cô hoàn toàn khỏe mạnh và có thể nói chuyện như một người thay vì hình ảnh ''Ngáo ngơ'' mà mọi người vẫn luôn nghĩ về cô nàng. Cuối lời, cô nhắn nhủ khán giả: “Một lần nữa em mong là em sẽ giúp cho mọi người giải tỏa được nỗi buồn, những điều mà mọi người không thể gỡ được bằng những cuộc nói chuyện hay mình đắm chìm trong bóng tối một mình thì hãy mở nhạc Nam Em lên nghe, thì mọi người sẽ đỡ cảm thấy cô đơn hơn. Còn ai thấy buồn quá thì mở livestream của em lên coi giải trí.”

Không giống như mọi lần trước khi khán giả luôn cho rằng cô nàng đang cố làm trò để khiến cho mọi người chú ý hơn về mình, thì ở lần này khán giả đã được hiểu sâu hơn về con người của Nam Em và có sự đồng cảm hơn dành cho người đẹp 26 tuổi. Bằng chứng là ngay dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ thái độ đồng cảm với Nam Em và hành động của cô. Nhiều người còn động viên cô nàng hãy luôn giữ được năng lượng tích cực trong cuộc sống, để có những cuộc trò chuyện mang lại tiếng cười hoặc đôi khi chỉ là các cuộc nói chuyện đơn giản với fan là được rồi. Nam Em là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu chuyên nghiệp, hoa khôi người Việt Nam. Cô được biết đến sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, sau đó đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái Đất 2016 và lọt vào Top 8 chung cuộc.

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