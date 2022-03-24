Tiếp tục xuất hiện nhân vật thứ 2 'nắm giữ' kho ảnh nghìn tấm của cặp anh em 'NƯƠNG TỰA', CĐM đồn đoán bị 'mua chuộc' với giá ngất trời nên sẵn sàng 'bán đứng' Hiền Hồ?

Sao Việt 24/03/2022 16:47

Câu chuyện về mối quan hệ tình ái ngập drama giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm sức hút khi liên tục xuất hiện những tình tiết mới qua từng ngày.

Cụ thể sau khi những hình ảnh về Hiền Hồ và đại gia U60 đang có dấu hiệu chững lại khi không còn xuất hiện nhiều hình ảnh của cả 2 như cách đây vài ngày trước. Tưởng chừng như vụ việc đang sắp sửa lắng xuống, thì bất ngờ thay những tình tiết bên ngoài câu chuyện của drama này, lại đang thu hút sự chú ý từ phía dư luận.

Tiếp tục xuất hiện nhân vật thứ 2 'nắm giữ' kho ảnh nghìn tấm của cặp anh em 'NƯƠNG TỰA', CĐM đồn đoán bị 'mua chuộc' với giá ngất trời nên sẵn sàng 'bán đứng' Hiền Hồ? - Ảnh 1

Hiền Hồ đang có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp ca hát vì drama của mình

Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là câu hỏi mà người hâm mộ vẫn đang đi tìm lời giải '' Ai là người đã tung ảnh thân mật giữa giọng ca sinh năm 1997 và vị đại gia u60 ?''. Cho đến nay thì đó vẫn đang là một dấu hỏi cực kỳ lớn cho mối quan hệ này. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra như người vợ của ông Hồ Nhân là người đứng đằng sau mọi chuyện hay một vị thiếu gia nào đó có quen biết với cả 2. Tất cả chỉ mới dừng lại ở việc đồn đoán và chưa có điều gì có thể chứng minh được điều đó là sự thật cả.

Tiếp tục xuất hiện nhân vật thứ 2 'nắm giữ' kho ảnh nghìn tấm của cặp anh em 'NƯƠNG TỰA', CĐM đồn đoán bị 'mua chuộc' với giá ngất trời nên sẵn sàng 'bán đứng' Hiền Hồ? - Ảnh 2
Bài đăng của tài khoản được cho là anh em thân thiết với đại gia Hồ Nhân vào trước đó cũng tiết lộ chuyện người giữ ảnh là một thiếu gia giàu có - Ảnh chụp màn hình

Đến mới đây, MXH lại tiếp tục xôn xao thêm bài đăng cho rằng người giữ ảnh chính là em họ của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Theo bài viết này, em họ của Hiền Hồ đã từng ăn trộm điện thoại của cô nên nắm trong tay nhiều ảnh là lẽ đương nhifn. 

Tiếp tục xuất hiện nhân vật thứ 2 'nắm giữ' kho ảnh nghìn tấm của cặp anh em 'NƯƠNG TỰA', CĐM đồn đoán bị 'mua chuộc' với giá ngất trời nên sẵn sàng 'bán đứng' Hiền Hồ? - Ảnh 3
MXH đang xôn xao về câu chuyện 'em họ của Hiền Hồ' trong vài ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Đáng chú ý hơn khi theo lời kể của người này thì em họ của Hiền Hồ đã cố tình ''mượn'' chiếc điện thoại của nữ ca sĩ để táy máy và đã bị Hiền Hồ phát hiện thông qua camera . Thời điểm bị phát hiện người em họ này lấy lý do là bị kẹt tiền nên có "lầm đường lỡ bước" sau đó quyết định trả lại điện thoại và mong nữ ca sĩ Gen Z giữ kín không nói với gia đình.

Tiếp tục xuất hiện nhân vật thứ 2 'nắm giữ' kho ảnh nghìn tấm của cặp anh em 'NƯƠNG TỰA', CĐM đồn đoán bị 'mua chuộc' với giá ngất trời nên sẵn sàng 'bán đứng' Hiền Hồ? - Ảnh 4
Cặp anh em 'nương tựa' đang trở thành tâm điểm những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên những thông tin trên, tất cả chỉ dừng ở mức giả thuyết và vẫn chưa có bất kỳ điều gì có thể chứng minh được tính chính xác. Hiện tại, sau nhiều ngày nổ ra ồn ào, phía đại gia Hồ Nhân đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức "anh em họ" nương tựa nhau mà sống. Còn về phía Hiền Hồ, cô chọn im lặng, "đóng băng" mọi hoạt động trên MXH.

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