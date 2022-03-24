Mặc dù đã không còn hoạt động sôi nổi trong làng giải trí như trước đây nhưng bản thân Bảo Thy vẫn luôn nhận về hàng loạt sự quan tâm của khán giả. Mới đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục xả kho ảnh bầu bí khiến hội chị em xôn xao.

Kể từ sau khi kết hôn và hạ sinh quý tử đầu lòng, Bảo Thy thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, hình ảnh con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ còn công khai khoảnh khắc chân thật nhất khi mang thai với bụng to vượt mặt vẫn không một vết rạn. Dù bụng khá to nhưng Bảo Thy vẫn không có một vế rạn nào trên người cả Cụ thể vừa qua, Bảo Thy tâm sự với khán giả về khoảng thời gian mang bầu con trai đầu lòng. Phần bụng nữ ca sĩ to lên khá nhanh nhưng may mắn lại không xuất hiện bất kỳ vết rạn nào. Ở tuần thai 36, bụng Bảo Thy to vượt mặt, làn da mịn màng đến khó tin. Giọng ca Công chúa bong bóng còn khoe cận cảnh hình ảnh chân thật nhất, không qua bước chỉnh sửa nào để che lấp khuyết điểm.

Hẳn những ai khi nhìn thấy chiếc bụng bầu to căng tròn nhưng lại không hề xuất hiện một rạn nào cũng đều phải tỏa ra ngưỡng mộ và phải hỏi ra cho ngay cách để có được một chiếc bụng bầu mà không để lại sẹo. Về phía Bảo Thy, nữ ca sĩ cũng rất sẵn lòng chia sẻ khi mang thai luôn phải có sự quyết tâm chăm sóc cho bản thân cẩn thận. Cô cố gắng giảm tải không để lên kg quá nhiều, ăn uống đầy đủ, uống nước đủ và ngủ đủ giấc là những gì để có được một chiếc bụng không rạn. Hình ảnh cho thấy rõ chiếc bụng bầu cực xinh của nữ ca sĩ Thời điểm vừa mang thai, nữ ca sĩ cho biết cô ăn uống không hề có kiểm soát và đã sắp sửa vượt ngưỡng mà bác sĩ cho phép. Cụ thể, sau khi đi khám các bác sĩ đều khuyên chỉ nên tăng cân khoảng chừng độ 13-14 kg là đẹp nhưng lúc đi sinh, cô nàng đã tăng lên đến 15 kg. Mặc dù cũng có chút tỏ ra lo sợ về thân hình của mình nhưng bản thân Bảo Thy vẫn luôn tự nhủ bản thân cần phải suy nghĩ tích cự hơn nữa và cái mà cô quan tâm nhất vào lúc này nên là con của cô sau khi sinh ra phải khỏe mạnh là đã mãn nguyện rồi.

Bản thân nữ ca sĩ cũng cho biết khi mang bầu, cô rất thích đi tập Yoga. Giọng ca Công Chúa Bong Bóng còn chia sẻ thêm tập Yoga giúp cho cô tránh khỏi tình trạng căng thẳng, stress khi mang thai của các bà bầu thường hay mắc phải. Ngoài ra, thì tập Yoga còn giúp cho cô nàng có được sức khỏe dẻo dai hơn trước và tâm trạng luôn vui vẻ, sảng khoái. Hình ảnh Bảo Thy sau khi sinh được gần 3 tháng Màn tư vấn của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu về lượt xem và tương tác khủng. Không ít cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng ghen tỵ với nhan sắc ngày một lên hương và thân hình cân đối của Bảo Thy hậu sinh nở. Ảnh tổng hợp: FBNV, chụp màn hình

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