Kể từ sau khi kết hôn và hạ sinh quý tử đầu lòng, Bảo Thy thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, hình ảnh con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ còn công khai khoảnh khắc chân thật nhất khi mang thai với bụng to vượt mặt vẫn không một vết rạn.

Dù bụng khá to nhưng Bảo Thy vẫn không có một vế rạn nào trên người cả

Cụ thể vừa qua, Bảo Thy tâm sự với khán giả về khoảng thời gian mang bầu con trai đầu lòng. Phần bụng nữ ca sĩ to lên khá nhanh nhưng may mắn lại không xuất hiện bất kỳ vết rạn nào. Ở tuần thai 36, bụng Bảo Thy to vượt mặt, làn da mịn màng đến khó tin. Giọng ca Công chúa bong bóng còn khoe cận cảnh hình ảnh chân thật nhất, không qua bước chỉnh sửa nào để che lấp khuyết điểm.