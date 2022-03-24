Trấn Thành 'khóc tiếng Mán' vì bị Hari Won 'kỳ thị ra mặt': Lần đầu ngậm ngùi tuyên bố 'KHÔNG SỐNG NỔI' với vợ sau hơn 5 năm về chung một nhà

Tuy nhiên đối với gia đình của nam MC tài năng Trấn Thành thì nó lại trở thành một câu chuyện "tấu hài" cho người hâm mộ. Mới đây nhất, trên kênh Youtube của Hari Won đã đăng tải một clip quay lại ngày thứ 4 trong hành trình trở thành F0, nhiễm Covid của Trấn Thành.

Thời gian gần đây, việc các ngôi sao trong showbiz Việt mắc phải Covid 19 là một chuyện hết sức bình thường, đơn giản là với lịch trình dày đặc của họ như vậy thì việc họ mắc bệnh cũng là điều dễ hiểu. Mắc COVID-19 là điều không ai mong muốn, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và cả sinh hoạt hàng ngày trong gia đình.

Về phía mình, Hari Won tuy ở cùng một nhà để chăm sóc Trấn Thành nhưng vẫn khá cẩn thận. Nữ ca sĩ chia sẻ trong đoạn video:

Nếu ngày thứ 3 vẫn hơi mệt thì sang ngày thứ 4, sức khỏe của Trấn Thành đã hồi phục đáng kể. Anh không còn sốt, nhiệt độ trở về bình thường và hoạt động thoải mái hơn trước, còn có thể hát cả Karaoke nữa.

"Cứ mỗi ngày, đến tầm trưa chiều là tôi phải test nhanh một lần, kiểm tra xem tình hình sức khỏe thế nào. Nếu ra hai vạch, tôi phải test PCR tiếp và khai báo y tế ngay. Rất may, đến hôm nay là ngày thứ 4 mà tôi vẫn âm tính, không sao hết.

Mấy hôm nay tôi đều phải thức đêm để chăm sóc chồng vì chồng tôi sốt quá, gần sáng tôi mới được ngủ. Tới hôm nay tôi mới được ngủ sớm vì chồng tôi hết sốt rồi".

Harri Won tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc với chồng mình

Vì cẩn thận và sợ bị nhiễm Covid nên Hari Won khá khắt khe với Trấn Thành. Cô bắt chồng đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Thấy Trấn Thành định bỏ khẩu trang để hát karaoke, Hari Won nghiêm khắc chấn chỉnh:

"Đeo khẩu trang vào ngay, nhớ phải đeo, không được bỏ. Tôi ở cùng nhà với anh, vẫn phải đi qua đi lại, ăn uống này nọ chứ không ở trong phòng mãi. Anh bỏ khẩu trang như thế làm tôi không ăn uống, không rửa chén bát được.

Anh hát thì hát nhưng vẫn phải đeo khẩu trang rồi mới được hát. Tôi đang ở cùng nhà với anh đấy. Nếu anh không chịu thì tôi đi chỗ khác ở, mình anh tha hồ. Tôi mà đi là anh sẽ cô đơn, không sống được".

Trấn Thành bị Hari Won mắng liên tục, nhẫn nhịn cam chịu nhưng vẫn thể hiện thái độ bất mãn và nói: "Được lắm, tôi sẽ đợi khi nào Hari Won dương tính rồi tính chuyện, lúc đó đừng có hòng".

Thấy vợ "kỳ thị" mình ra mặt, nam MC than thở: "Tôi thấy, trong gia đình này tôi không có tiếng nói gì hết. Từ ngày bệnh, tôi mất quyền công dân, không còn quyền gì trong gia đình này nữa. Vợ tôi thấy tôi sốt mới bò qua đắp cho hai miếng khăn lạnh, còn không thì nó kỳ thị, bỏ rơi tôi. Nguyên một ngày tôi không thấy con vợ tôi đâu. Làm sao tôi sống nổi trong ngôi nhà này.

Nhiều ngày tôi ở trong nhà không nhìn thấy một bóng người, chỉ nhìn qua cửa sổ thấy xe chạy. Tâm trạng tôi kiệt quệ".

Tuy nhiên, bà xã của nam MC cũng đã vội vàng thanh minh và cho rằng cũng rất buồn khi không ai còn ai đi ăn chung với mình nữa : "Thời gian qua tôi phải ở trong phòng một mình cũng tủi thân lắm chứ bộ. Tôi không có chồng ở bên nên cũng rất buồn.

Tôi buồn chồng tôi lắm. Tôi cứ tưởng buổi tối vợ chồng tôi có thể gọi một món gì đó về chia nhau ăn, ai ngờ hỏi đến thì chồng tôi kêu ăn rồi. Tại sao anh không hỏi tôi ăn gì chưa, chúng ta là vợ chồng mà".

Hiện tại, sau nhiều ngày điều trị tại nhà, sức khỏe của Trấn Thành đã dần ổn định. Fan hâm mộ của nam danh hài đang ngóng trông thần tượng trở lại các hoạt động nghệ thuật trong thời gian sớm nhất.