Sao nam đầu tiên lên tiếng về ồn ào của Hiền Hồ: 'Bứt rứt' quá đành 'thả nhẹ' bức ảnh riêng tư của cặp đôi 'anh em nương tựa' cho CĐM 'tức chơi'

Vài ngày vừa qua, câu chuyện về '' Anh em nương tựa'' giữa Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân luôn là đề tài nóng hổi. Dẫu vậy thì cho đến nay, vẫn chưa có một ngôi sao nào trong showbiz lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, mới đây nhất trên trang cá nhân của mình một nam ca sĩ đã đăng thẳng tấm hình của nữ ca sĩ lên trang cá nhân với giọng điệu mỉa mai về mối quan hệ này.
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Cụ thể, nhân vật đầu tiên đá động đến ồn ào này chính là nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Vào sáng ngày 23/03/2022 giọng ca ''Vì yêu'' đã chia sẻ bức ảnh Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân ôm nhau thắm thiết lên trang cá nhân của mình với dòng chú thích mang tính đầy mỉa mai về phía người đồng nghiệp: “Thấy rần rần quá thôi post lên luôn nè. Chứ cái gì mà dan dan díu díu mập mờ rồi con nuôi này nọ mắc mệt à. Là lá la… Trễ rồi em đi ngủ đây”.
Dưới bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi Kasim Hoàng Vũ lại công khai nói về drama tình ái của nữ ca sĩ Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân. Nhiều người còn cho rằng nam ca sĩ đang hài hước vui vẻ bắt trend với mạng xã hội.
Bản thân Kasim Hoàng Vũ cũng là người đầu tiên trong giới Showbiz đề cập về vấn đề này một cách công khai trên mạng xã hội. Chính vì vậy, mà đã có một số bình luận trái chiều khi một số người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ không nên có những hành động thiếu tôn trọng với đồng nghiệp như vậy hay việc bỡn cợt khi người khác đang gặp khó khăn là một việc làm không nên đối với những người đồng nghiệp.
Liên quan đến drama của Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân, nếu vị doanh nhân nhanh chóng lên tiếng thì ngược lại giọng ca sinh năm 1997 lại giữ im lặng. Tính đến hiện tại đã nhiều ngày trôi qua nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa xuất hiện để giải thích cho người hâm mộ những thắc mắc về mối quan hệ trên với ông Hồ Nhân.