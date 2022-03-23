Trung Quân idol tức tối vì 'bị đâm sau lưng', lần đầu tiết lộ chuyện 'bạn thân' chơi xấu, CĐM tích cực lục tìm danh tính

Sao Việt 23/03/2022 14:01

Mới đây, nam ca sĩ Trung Quân Idol vừa đăng một story đầy ẩn ý, ám chỉ một người bạn của anh đang sống hai mặt với anh.

Cụ thể trên bài đăng story của giọng ca Dấu Mưa có ghi như sau : "Trên đời này không có gì là tự nhiên hết, là bạn sống không đẹp với mọi người thì mọi người quay lưng với bạn, chứ đâu ai rảnh mà đi "cắn" bạn đâu. Bằng mặt mà không bằng lòng thì đừng có chơi, chứ đừng đi nói xấu rồi nói là tự nhiên. Còn cái gì đúng thì nói cho đúng, không phải thích nói gì thì nói đâu. Đừng dựng chuyện, tôi dựng cái đầu lên thì đừng trách", giọng ca Dấu mưa viết.

Trung Quân idol tức tối vì 'bị đâm sau lưng', lần đầu tiết lộ chuyện 'bạn thân' chơi xấu, CĐM tích cực lục tìm danh tính - Ảnh 1

Có thể thấy nam ca sĩ đã tỏ ra vô cùng bực tức trước người bạn này

Theo bài viết của Trung Quân Idol, có thể thấy rõ một điều là nam ca sĩ đang tỏ ra cực kỳ bực bội và cho rằng chính người bạn này chơi không đẹp với mọi người nên mới bị bạn bè xa lánh. Tuy nhiên, người bạn này lại không biết nhận lỗi sai về mình mà lại quay sang dựng chuyện và đi bêu rếu tiếng xấu về cho giọng ca Dấu mưa. 

Không chỉ thế, Trung Quân còn cho biết thêm người này còn chuyên đi dựng chuyện, bịa đặt với người khác về những câu chuyện hoàn toàn không có thật. Và đỉnh điểm trong câu chuyện này, là người bạn bị nam ca sĩ tố '' Chơi bẩn'' kia đã liên tục nói xấu về Trung Quân Idol.

Đứng trước những hành vi của người bạn chơi ''bằng mặt không bằng lòng'' đó, đã buộc Trung Quân Idol phải lên tiếng nhằm giải thích, cũng như giải tỏa cơn tức giận của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên, dù bản thân rất tức tối vì hành động của người bạn ''Chơi bẩn'' này nhưng nam ca sĩ vẫn vô cùng lịch sử khi không ghi tên trực tiếp tên người này ra.

Trung Quân idol tức tối vì 'bị đâm sau lưng', lần đầu tiết lộ chuyện 'bạn thân' chơi xấu, CĐM tích cực lục tìm danh tính - Ảnh 2

Trung Quân idol (tên thật là Bùi Nguyễn Trung Quân), là một nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc Việt. Xuất thân từ chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Việt Nam Idol). Nam ca sĩ gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt ca khúc như: Chuyện mưa, Nhìn lại Dấu mưa, Gọi mưa...

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