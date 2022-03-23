CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ nhạc sĩ Hồng Đăng

Sao Việt 23/03/2022 11:14

Lễ viếng và tiễn đưa nhạc sĩ Hồng Đăng sẽ diễn ra vào ngày 26/3, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Theo thông tin từ Kinh tế Đô thị, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, Lễ viếng nhạc sĩ Hồng Đăng được cử hành từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 45 ngày 26/3/2022 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); lễ truy điệu vào 13 giờ 45 và di quan vào hồi 14 giờ cùng ngày; an táng tại nghĩa trang Thiên Đức (Phù Ninh, Phú Thọ).

Nhạc sĩ Hồng Đăng tên thật Phan Hồng Đăng sinh ngày 1/1/1936 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông nguyên là Phó Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ IV, V, VI (1989- 2005), Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc Việt Nam. Ông từng nhận các giải thưởng, huân chương cao quý: Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Nhất; giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội.

Ông học lớp sáng tác khóa đầu tiên của trường Âm nhạc Việt Nam và là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội văn nghệ Hà Nội; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Giao lưu Văn hóa Việt- Nhật; nguyên Ủy viên Ủy ban Quốc gia Thập kỷ phát triển Văn hóa quốc tế.

CHÍNH THỨC: Thông tin tang lễ nhạc sĩ Hồng Đăng - Ảnh 1
Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời - Ảnh: Báo Giao thông

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác hơn 700 tác phẩm, bao gồm nhiều thể loại: Ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu. Nhạc của ông được sử dụng trong hơn 70 bộ phim với những ca khúc nhạc phim nổi tiếng như: “Hoa sữa” (Hà Nội mùa chim làm tổ), “Lênh đênh” (Đời hát rong), “Biển hát chiều nay” (nhiều phim về đề tài biển), “Nỗi nhớ đêm đại dương” (Những hạt muối của biển), “Biển và cô gái tôi chưa quen” (Những ngôi sao nhỏ), “Không gian xanh” (Vùng trời).

 

Được biết, PGS. TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam sẽ làm Trưởng ban tang lễ.

Trước đó, theo thông tin từ Vnexpress, Bà Lê Anh Thúy - vợ nhạc sĩ - cho biết ông mất vào 5h57 phút tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Từ đầu tháng 3, sức khỏe ông suy yếu, ăn ít. Nhạc sĩ nằm viện điều trị hơn một tuần, nhiều lần bị nhồi máu cơ tim.

Bà Anh Thúy nói: "Ông tuổi cao, bị suy tim và nhiều bệnh nền. Đến lúc ra đi là sức cùng lực kiệt. Tôi cùng gia đình đang liên hệ với hội nhạc sĩ và các cơ quan đoàn thể để lo liệu hậu sự cho ông".

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