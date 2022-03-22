Xuất hiện bài viết bênh vực nữ ca sĩ GenZ 'nương tựa' đại gia, ngay lập tức nhận lại sự chỉ trích từ cư dân mạng

Sao Việt 22/03/2022 19:04

Trước những lùm xùm dậy sóng xung quanh cặp "anh em nương tựa" giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân, nhiều người trẻ đã đưa ra các ý kiến quan điểm. Mới đây, trên MHX xuất hiện một bài viết bênh vực U60 và Hiền Hồ về câu chuyện "anh em nương tựa", ngay lập tức tài khoản này bị "ném đá" dữ dội từ cộng đồng mạng.

Một người dùng Facebook có tên H.N.T đã có một bài viết dài chia sẻ quan điểm cá nhân khen ngợi ca sĩ GenZ là người khôn, biết tính toán. Bên đại gia mà cứ được hơn chục tỷ, hai chục tỷ mang về thì chả phải còn hơn mấy cô cặp bồ chả được gì còn bị đánh đập tơi tả. 

Người này cho rằng, đối với người con gái chưa chồng, chưa có người yêu, không cần biết đối phương có gia đình hay chưa, anh ta mang đến cho 13 tỷ kèm căn biệt thự rồi bảo làm bạn gái thì chẳng có cô nào mà không đồng ý vội. 

"Các bà thử chưa chồng chưa có bồ xem, có người vác 13 tỷ kèm căn biệt thự tới cho rồi bảo làm bạn gái anh nha. Các bà có đồng ý luôn không... Con G63 nó đang dựa lưng vào trị giá 13 tỷ đấy, chưa kể nhà cửa và tiền mặt. Con gái chưa chồng chưa gia đình cặp trai lấy tiền về cho gia đình đó là đỉnh cao của cuộc sống hiện đại. Chả có đứa nào cười cái con chạy xe 13 tỷ ở nhà biệt thự, xài tiền đô đâu.

Nếu đã có chồng hay có bạn trai thì chả ai bênh được, đằng này chưa có. Và lão kia khi tán tỉnh chắc gì đã bảo đã có vợ. Có lỡ bảo li dị rồi thì sao. Ai chửi cô này thì là người ghen tị, ghen về số phận, ghen về nhan sắc,..."

"Nếu là tôi 5 tỷ thôi cũng hy sinh luôn thân mình chấp nhận cho chơi đủ thế" - người này chốt hạ cực gắt.

Xuất hiện bài viết bênh vực nữ ca sĩ GenZ 'nương tựa' đại gia, ngay lập tức nhận lại sự chỉ trích từ cư dân mạng - Ảnh 1

Đáp trả bài viết trên, nhiều người đã tràn vào facebook của nữ ca sĩ Gen Z này đưa ra nhiều quan điểm, đa số là những lời chỉ trích dữ dội.

Xuất hiện bài viết bênh vực nữ ca sĩ GenZ 'nương tựa' đại gia, ngay lập tức nhận lại sự chỉ trích từ cư dân mạng - Ảnh 2
Xuất hiện bài viết bênh vực nữ ca sĩ GenZ 'nương tựa' đại gia, ngay lập tức nhận lại sự chỉ trích từ cư dân mạng - Ảnh 3

"Làm sao có thể thốt ra rằng là đi cặp với người có gia đình phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác để lấy tiền tài sản về làm của là đỉnh cao của cuộc sống hiện đại, là sự khôn ngoan... Đừng biến xã hội ngày càng bị đầu độc bởi những tư tưởng như thế này, loạn cả."

Có người chỉ trích: "Thời thế thay đổi rồi hả. Thật không thể tưởng tượng. Suy đồi đạo đức quá mấy bạn trẻ. Bởi quan điểm như thế này thì các em sau toàn hư đi chứ có ai muốn học hành tử tế làm người đàng hoàng đóng góp cho xã hội đâu",... 

Hiện tại, sau khi nhận rổ gạch đá từ CĐM, bài viết trên đã được ẩn hoặc xóa khỏi trang cá nhân của người này. Tuy nhiên, trên các hội nhóm, ảnh chụp màn hình vẫn được chuyền tay nhau rầm rộ.

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