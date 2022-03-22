CĐM tiếp tục dậy sóng khi bắt gặp Hiền Hồ đi tập golf giữa lúc vướng ồn ào với đại gia U60, vẻ ngoài lộ rõ điểm KHAC LẠ?

Sao Việt 22/03/2022 15:20

Mới đây, xuất hiện một bài đăng tiết lộ tình hình hiện tại của Hiền Hồ đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng.

Mới đây, một tài khoản bất ngờ đăng tải thông tin đã bắt gặp nữ ca sĩ Hiền Hồ ở một sân golf tại TP.HCM vào sáng nay. Người này tiết lộ: "Bất chấp bão dư luận, sáng nay đi tập golf vẫn thấy xe của Hiền Hồ. Mặt em ấy có nét hơi đượm buồn, chắc có lẽ vì hôm qua khóc khá nhiều, nhưng mà nhìn bên ngoài vẫn xinh".

CĐM tiếp tục dậy sóng khi bắt gặp Hiền Hồ đi tập golf giữa lúc vướng ồn ào với đại gia U60, vẻ ngoài lộ rõ điểm KHAC LẠ? - Ảnh 1
Một tài khoản bất ngờ đăng tải thông tin đã bắt gặp nữ ca sĩ Hiền Hồ ở một sân golf tại TP.HCM - Ảnh chụp màn hình

Đính kèm với chia sẻ đã bắt gặp Hiền Hồ là bức ảnh chiếc xe tiền tỷ, có biển số giống với chiếc xe mà nữ ca sĩ từng đăng tải trước đó khiến CĐM càng bất ngờ hơn.

CĐM tiếp tục dậy sóng khi bắt gặp Hiền Hồ đi tập golf giữa lúc vướng ồn ào với đại gia U60, vẻ ngoài lộ rõ điểm KHAC LẠ? - Ảnh 2

Hiền Hồ cũng từng khoe chiếc xe tiền tỷ của mình, có biển số, hình dáng giống với chiếc xe mà một cư dân mạng đăng tải - Ảnh: FBNV

 

Trước đó vào tối 20/3, cư dân mạng một phen dậy sóng khi đồng loạt hình ảnh được chia sẻ về ca sĩ Hiền Hồ cực kỳ thân thiết bên cạnh một đại gia U60. Nhìn hành động thân thiết của cả hai, nhiều người suy đoán rằng, mối quan hệ giữa Hiền Hồ cùng vị đại gia kia không hề đơn giản là anh em nương tựa lẫn nhau.

 

CĐM tiếp tục dậy sóng khi bắt gặp Hiền Hồ đi tập golf giữa lúc vướng ồn ào với đại gia U60, vẻ ngoài lộ rõ điểm KHAC LẠ? - Ảnh 3
Ca sĩ Hiền Hồ cực kỳ thân thiết bên cạnh một đại gia U60 - Ảnh: Internet

Về ông Hồ Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Nanoge cho biết: "Anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi, nương tựa lẫn nhau, những thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật nhưng tôi không có ý định kiện. Ai nói gì kệ họ, tôi không quan tâm".

Ngoài ra, trước đó, cộng đồng mạng cũng xôn xao khi trên các diễn đàn mạng xuất hiện hình ảnh được cho là Hiền Hồ đi bộ cùng đại gia U60 trong một khu nhà giàu ở TP.HCM. Cặp đôi đi cùng hai người khác, cạnh đó dựng hai chiếc xế hộp hạng sang, trong đó xuất hiện chiếc xe màu trắng có biển số y hệt chiếc xe mà Hiền Hồ đã lái đi đánh golt, cư dân mạng thêm một phen 'hú vía' vì những hình ảnh trùng hợp không ngẫu nhiên này.

CĐM tiếp tục dậy sóng khi bắt gặp Hiền Hồ đi tập golf giữa lúc vướng ồn ào với đại gia U60, vẻ ngoài lộ rõ điểm KHAC LẠ? - Ảnh 4
Hình ảnh được cho là Hiền Hồ và đại gia U60 đèo nhau trên xế xịn đi xem biệt thự - Ảnh: FBNV

Hiện tại, những ồn ào liên quan đến ca sĩ Hiền Hồ vẫn đang là tâm điểm nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có lẽ sẽ còn là chủ đề 'sốt' trong những ngày tới đây.

Giữa lúc dân tình đang "hóng" mối quan hệ của cô với đại gia U60, thay vì giải thích, Hiền Hồ vẫn 'đóng cửa cài then' và đã đóng luôn trang cá nhân, im hơi lặng tiếng trước mọi thị phi, làm cư dân mạng càng thêm nghi vấn và đặt ra nhiều dấu hỏi lớn.

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Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi Hiền Hồ và Hải Tú đều diện một chiếc áo giống nhau y hệt và cùng bị 'dính lời quyền'

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Từ khóa:   Hiền Hồ đại gia U60 gofl

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