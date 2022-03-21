Chiếc áo 'dính lời nguyền' khiến Hiền Hồ - Hải Tú đều vướng phải thị phi: Người bị đồn đã sinh con cho chủ tịch, kẻ 'đóng băng' MXH tránh búa rìu dư luận

Sao Việt 21/03/2022 11:27

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi Hiền Hồ và Hải Tú đều diện một chiếc áo giống nhau y hệt và cùng bị 'dính lời quyền'

Những ngày qua câu chuyện của Hiền Hồ đã làm dậy sóng cư dân mạng vì xuất hiện ảnh cô cùng một đại gia U60 có những cử chỉ tình tứ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn quyết giữ im lặng trước những ồn ào mà khán giả đang bàn tán xoay quanh về câu chuyện ấy.

Mới đây, cư dân mạng lại một phen xôn xao với bức ảnh của Hiền Hồ và Hải Tú. Điều đáng nói là cả 2 nữ nghệ sĩ đều diện chung một chiếc váy có kiểu dáng và màu sắc y hệt nhau. và điều đáng chú hơn khi không hẹn mà gặp, cả hai mỹ nhân của Vbiz đều vướng phải ồn ào 'tiểu tam' khiến không ít dân mạng cho rằng phải chăng chiếc áo này đã bị... 'dính lời nguyền'?

Chiếc áo 'dính lời nguyền' khiến Hiền Hồ - Hải Tú đều vướng phải thị phi: Người bị đồn đã sinh con cho chủ tịch, kẻ 'đóng băng' MXH tránh búa rìu dư luận - Ảnh 1
Chiếc áo "dính lời quyền" khiến cả 2 vướng vào thị phi - Ảnh: Internet

Về phía Hải Tú, suốt hơn 1 năm qua, "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP liên tục vướng phải những ồn ào không đáng có, từ chuyện có con với "chủ tịch" cho đến việc không tôn trọng bản quyền của tạp chí. Thậm chí thời gian gần đây, cô nàng còn bị đồn đoán đã dọn về sống chung cũng Sơn Tùng qua loạt clip "soi đời tư" vừa ngọt vừa đắng trong dịp cận Tết 2022 vừa qua.

Chiếc áo 'dính lời nguyền' khiến Hiền Hồ - Hải Tú đều vướng phải thị phi: Người bị đồn đã sinh con cho chủ tịch, kẻ 'đóng băng' MXH tránh búa rìu dư luận - Ảnh 2
Hài Tú và chiếc áo bị 'dính lời quyền' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lùm xùm này, Hải Tú không hề lên tiếng mà giữ im lặng, ở ẩn suốt hơn 9 tháng. Sau đó, cô nàng trở lại showbiz mạnh mẽ bằng loạt ảnh khoe nhan sắc "đỉnh của chóp" trên trang cá nhân.

Chiếc áo 'dính lời nguyền' khiến Hiền Hồ - Hải Tú đều vướng phải thị phi: Người bị đồn đã sinh con cho chủ tịch, kẻ 'đóng băng' MXH tránh búa rìu dư luận - Ảnh 3
Nữ ca sĩ Gen Z đang vướng ồn ào tiểu tam - Ảnh: Internet

Về phía Hiền Hồ, tối 20/3, mạng xã hội xôn xao với bài đăng của một tài khoản hé lộ loạt ảnh ca sĩ Hiền Hồ ôm ấp một vị đại gia U60 rất thân thiết. Dù chưa rõ mối quan hệ của Hiền Hồ với người này là như thế nào, nhưng thông qua cử chỉ đầy thân thiết, nhiều người không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Đến hiện tại, Hiền Hồ vẫn giữa im lặng, không chia sẻ bất kỳ điều gì trên MXH. Ngay cả fanpage với hàng triệu lượt theo dõi cũng được "cửa đóng then cài" để tránh gạch đá từ dư luận. 

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