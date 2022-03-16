Bí quyết 'đắc lực' giúp Minh Hằng được vị hôn phu tương lai 'cưng như trứng mỏng': Anh cho tôi cảm giác như một nữ hoàng

Ngày 14/3 vừa qua, Minh Hằng cùng bạn trai đại gia đã quyết định công bố chuyện đính hôn vào đồng thời tiết lộ kế hoạch kết hôn vào tháng 6 này. Cả hai đã hẹn hò hơn 6 năm. Hình ảnh nữ diễn viên khóa môi ông xã tương lai, trên tay là chiếc nhẫn đính kèm chia sẻ: “Khi em nói “đồng ý”, thì tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta” đã khiến cư dân mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của "bé Heo" không khỏi sốt sắng, mong đợi đến đám cưới "thế kỷ".

Là một nghệ sĩ kín kẽ trong chuyện đời tư, giọng ca "Một vòng trái đất" hiếm hoi đến nửa kia của mình khi trả lời báo giới. Tuy nhiên, cô chỉ tiết lộ anh là một doanh nhân bình thường. Sau thành công của phim "Bẫy ngọt ngào", do cô thủ vai phụ và kiêm luôn vai trò nhà sản xuất, Minh Hằng mới chính thức báo tin vui đến tất cả mọi người.

Minh Hằng từng trải lòng: "Anh ấy chinh phục tôi bằng sự đôn hậu. Anh ấy hiền lành, chất phác. Điều anh ấy từng nói với tôi là mình phải luôn giữ chữ tín. Tôi học được từ anh ấy. Trong kinh doanh, anh ấy không phải là người giỏi về chiêu trò, binh pháp... nhưng anh ấy rất giữ chữ tín. Anh ấy nói rằng, mình đúc kết lại chữ tín là cái để giúp con người đến gần với nhau hơn chứ không phải sự thông minh, ma lanh".

"Anh ấy mang cho tôi cảm giác như một nữ hoàng" - Minh Hằng chia sẻ

Nữ diễn viên, ca sĩ còn chia sẻ thêm với mọi người: "Tôi không biết đối với người khác thế nào nhưng đối với tôi, anh ấy làm cho tôi cảm thấy mình như một nữ hoàng. Tôi được chiều 1 cách tuyệt đối. Nhưng tôi đủ lớn để biết rằng tất cả mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tôi vẫn có luật lệ để tuân theo để luôn là nữ hoàng. Tôi quan tâm những điều nhỏ nhặt hơn trong cuộc sống".

Khi em nói “đồng ý”, thì tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta”.

Thông tin của ông xã tương lai của Minh Hằng cuối cùng cũng được tiết lộ. Anh tên Nguyễn Quốc Bảo, hơn cô 10 tuổi, hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc của 1 công ty ở Long An. Trước tin mừng, có rất nhiều khán giả và fan hâm mộ nóng lòng mong chờ ngày một lễ cưới trong mơ của cặp đôi này.