Minh Hằng đốt mắt người hâm mộ khi đăng ảnh selfie khoe vòng một khủng sau tin đồn có đại gia chống lưng

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin một Tiktoker nổi tiếng đã chỉ đích danh Minh Hằng có đại gia chống lưng.
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Có thể nói, Minh Hằng đang là một trong những nữ nghệ sĩ hot nhất showbiz Việt thời điểm hiện nay. Bên cạnh ca hát, cô cũng đạt được thành công vượt trội ở lĩnh vực diễn xuất và đang ngày càng tỏa sáng với nhiều vai trò khác nhau tại các chương trình, gameshow lớn. Minh Hằng cũng là "gương mặt thương hiệu" được nhiều nhãn hàng chọn làm đại diện trong thời gian qua.
Nhiều thông tin cho rằng, Minh Hằng đang hẹn hò với ông chủ của một tập đoàn lớn. Trước tin đồn có "đại gia chống lưng", Minh Hằng vui vẻ cười đáp, thị phi mãi là thị phi, tin đồn vẫn mãi là tin đồn.
Mới đây, mạng xã hội đã được phen sục sôi khi một TikToker có tên C.G.C.R đã đăng tải đoạn clip nhằm "bóc phốt" một diễn viên nọ kèm bức tượng của bé heo để phía trước. Đặc biệt, người này còn cho biết nữ diễn viên nói trên là sao hạng A, cặp kè đại gia và được chống lưng. Ngay lập tức, cư dân mạng đã liên tục réo tên Minh Hằng.
Rất nhiều người tò mò về phản ứng của Minh Hằng sau màn "bóc phốt" chấn động này. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1987 dường như không mấy quan tâm, cô vẫn thẩn nhiên đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh lên đồ cực sexy. Ở một số ảnh chụp selfie, cô nàng khiến cộng đồng mạng nhức mắt khi khoe trọn vòng một chực trào ra ngoài lớp áo mỏng manh. Bên cạnh đó, cô nàng cũng khoe được vẻ ngoài rất tươi tắn và body cực hot của mình.
Có thể thấy, thay vì đề cập đến câu chuyện đang gây bão, cô nàng chẳng mảy may để tâm mà thay vào đó là tận hưởng cuộc sống trong sung sướng khiến nhiều người ghen tị.
ẢNH: FBNV