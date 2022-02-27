Minh Hằng đốt mắt người hâm mộ khi đăng ảnh selfie khoe vòng một khủng sau tin đồn có đại gia chống lưng

Có thể nói, Minh Hằng đang là một trong những nữ nghệ sĩ hot nhất showbiz Việt thời điểm hiện nay. Bên cạnh ca hát, cô cũng đạt được thành công vượt trội ở lĩnh vực diễn xuất và đang ngày càng tỏa sáng với nhiều vai trò khác nhau tại các chương trình, gameshow lớn. Minh Hằng cũng là "gương mặt thương hiệu" được nhiều nhãn hàng chọn làm đại diện trong thời gian qua.

Nhiều thông tin cho rằng, Minh Hằng đang hẹn hò với ông chủ của một tập đoàn lớn. Trước tin đồn có "đại gia chống lưng", Minh Hằng vui vẻ cười đáp, thị phi mãi là thị phi, tin đồn vẫn mãi là tin đồn.