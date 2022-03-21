Cõi mạng tiếp tục được phen rôm rả: Ngọc nữ hàng đầu làng phim Việt hẹn hò nam ca sĩ đàn em từng bị tố 'tra nam'? Thực hư ra sao?

Sao Việt 21/03/2022 10:26

Jack và Ninh Dương Lan Ngọc là 2 cái tên bị "réo" với tin đồn đang hẹn hò cùng nhau khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán những ngày gần đây. Vậy thực hư thế nào?

Sáng 21/3, showbiz Việt bất ngờ đón nhận tin đồn nam ca sĩ đình đám, chủ nhân của loạt bản hit như Hồng Nha, Bạc Phận... hẹn hò ngọc nữ màn ảnh Ninh Dương Lan Ngọc. Thông tin này ngay lập tức đã "phủ sóng" cõi mạng và khiến dân tình bàn tán sôi nổi.

Cõi mạng tiếp tục được phen rôm rả: Ngọc nữ hàng đầu làng phim Việt hẹn hò nam ca sĩ đàn em từng bị tố 'tra nam'? Thực hư ra sao? - Ảnh 1
Liệu showbiz Việt có đón thêm cặp đôi 'chị - em'? - Ảnh: Internet

Được biết, Jack là giọng ca trẻ sở hữu nhiều bản hit trăm triệu view và lượng fan cực hùng hậu. Tuy nhiên vào năm ngoái, nam ca sĩ này dính phốt tình ái "bắt cá nhiều tay" và có con với nữ chính trong loạt MV của mình. Câu chuyện chu cấp cho con 5 triệu/tháng từng khiến nam ca sĩ hứng nhiều gạch đá từ dư luận. Thậm chí có thời gian dài, Jack phải ở ẩn để tránh "bú rìu" dư luận. Hiện, sau thời gian dài tạm vắng khỏi đường đua âm nhạc, Jack vẫn chưa có động thái trở lại con đường nghệ thuật cũng như rất im ắng trên mạng xã hội.

Về phía Ninh Dương Lan Ngọc, cô được mệnh danh "ngọc nữ màn ảnh", ngoài những bộ phim còn để lại dấu ấn, cô còn tham gia các gameshow với tính cách hài hước, dễ thương nên được nhiều khán giả yêu mến.

Cõi mạng tiếp tục được phen rôm rả: Ngọc nữ hàng đầu làng phim Việt hẹn hò nam ca sĩ đàn em từng bị tố 'tra nam'? Thực hư ra sao? - Ảnh 2

Nguồn cơn của thông tin cặp đôi này hẹn hò nhau đã lâu được cư dân mạng truyền tai nhau trên MXH. Theo đó, nhiều netizen khẳng định nam ca sĩ và ngọc nữ đã hẹn hò một thời gian, Ninh Dương Ngọc Lan cũng không mấy bận tâm với phốt tình của bạn trai, mong muốn anh thay đổi để tốt lên. Sau mọi sóng gió, chuyện tình cảm của 2 người vẫn bền chặt như lúc đầu.

Trước đó, Lan Ngọc và Jack cũng có nhiều cơ hội hợp tác với nhau trong các gameshow. Gần đây nhất có thể kể đến chương trình truyền hình thực tế "Chơi Là Chạy". Tuy nhiên sau 2 tập lên sóng, Jack đã "mất hút" khỏi chương trình. Nguyên do được cho là đến từ scandal tình ái của anh và Thiên An.

Cõi mạng tiếp tục được phen rôm rả: Ngọc nữ hàng đầu làng phim Việt hẹn hò nam ca sĩ đàn em từng bị tố 'tra nam'? Thực hư ra sao? - Ảnh 3

Hiện, thông tin Lan Ngọc hẹn hò Jack chỉ mới là lời đồn đoán của CĐM. Những người trong cuộc vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. 

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