Ngoài 'chị đại' Ngô Thanh Vân, showbiz Việt còn có loạt người đẹp, Hoa hậu chuẩn bị 'theo chồng về dinh': 'Cuộc đua hôn nhân' chưa bao giờ 'xôm tụ' đến vậy!

Sao Việt 16/03/2022 10:46

Gần đây, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Phương Nga... nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Họ đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

1. Minh Hằng và bạn trai đại gia

Ngày 14/3, Minh Hằng thông báo nhận lời cầu hôn của bạn trai sau 6 năm hẹn hò. Đại diện của Minh Hằng xác nhận với truyền thông nữ ca sĩ sẽ kết hôn vào tháng 6. Được biết, chồng sắp cưới của Minh Hằng là một doanh nhân. Nữ ca sĩ tâm sự cô từng hứa với bạn trai kết hôn sau khi đạt được thành tựu từ một dự án nào đó. Thành công của Bẫy ngọt ngào chính là lý do để Minh Hằng quyết định nhận lời cầu hôn của bạn trai. Minh Hằng cho biết thêm bạn trai hơn cô 10 tuổi, luôn ủng hộ, động viên và sẵn sàng góp vốn vào các dự án của cô.

Ngoài 'chị đại' Ngô Thanh Vân, showbiz Việt còn có loạt người đẹp, Hoa hậu chuẩn bị 'theo chồng về dinh': 'Cuộc đua hôn nhân' chưa bao giờ 'xôm tụ' đến vậy! - Ảnh 1

 Minh Hằng chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai (Ảnh nguồn internet)

“Tôi từng nghĩ nếu lấy chồng sẽ khó theo đuổi nghệ thuật. Nhưng bây giờ, tôi thấy suy nghĩ của mình bị hạn hẹp. Khi đã mở lòng, tôi nghĩ lấy chồng cho mình trải nghiệm khác, bản thân sẽ sống điềm đạm hơn. Từ đó, tôi có thể trở thành đạo diễn, nhà sản xuất điềm đạm”, nữ diễn viên tâm sự với truyền thông. Nhiều đồng nghiệp như Đông Nhi, Minh Tú, Bảo Anh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc… gửi lời chúc mừng Minh Hằng.

2. Ngô Thanh Vân và bạn trai Huy Trần.

Cùng lúc đó, ngay trong ngày 14/3, Ngô Thanh Vân chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn của Huy Trần. Theo Ngô Thanh Vân, bạn trai chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Hai người cùng dạo phố vào ban trưa. Huy Trần mở cửa và lái xe đưa Ngô Thanh Vân về nhà vào buổi tối. Thông tin nữ diễn viên và bạn trai kém 11 tuổi hẹn hò gây chú ý giới showbiz từ giữa năm 2020 nhưng họ không chia sẻ. Công chúng đang mong chờ lễ cưới của hai người.

Ngoài 'chị đại' Ngô Thanh Vân, showbiz Việt còn có loạt người đẹp, Hoa hậu chuẩn bị 'theo chồng về dinh': 'Cuộc đua hôn nhân' chưa bao giờ 'xôm tụ' đến vậy! - Ảnh 2

Ngô Thanh Vân và bạn trai (Ảnh nguồn internet)

“Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải siêu nhân. Đơn giản anh ấy là điểm tựa và khiến cô cảm thấy bình an, không bao giờ cô đơn. Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn. Và cô ấy ‘say yes’. Cô gái ấy chính là Vân”, Ngô Thanh Vân trải lòng về bạn trai trên trang cá nhân.

3. Á Hậu Phương Nga và bạn trai Bình An

Một tháng trước, Bình An tự tổ chức tiệc và cầu hôn Phương Nga trên nền nhạc Beautiful in white. Á Hậu xúc động và nhận lời cầu hôn từ bạn trai lâu năm khiến fan hâm mộ của cặp đôi "cậu - mợ" đứng ngồi không yên, sẵn sàng "xúng xính" váy áo đi ăn "cỗ cưới".

“Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vô tình tạo nên một thứ hoàn chỉnh, bổ sung lẫn nhau. Trong 6 tháng đầu yêu, chúng tôi không cãi nhau lần nào. Sau này cũng có giận dỗi, nhưng sau tất cả, hai đứa vẫn ngồi lại nói chuyện", nàng Á hậu nhiều lần tâm sự trước truyền thông.

Ngoài 'chị đại' Ngô Thanh Vân, showbiz Việt còn có loạt người đẹp, Hoa hậu chuẩn bị 'theo chồng về dinh': 'Cuộc đua hôn nhân' chưa bao giờ 'xôm tụ' đến vậy! - Ảnh 3

 Á Hậu và bạn trai Bình An (Ảnh nguồn internet)

Phương Nga bắt đầu hẹn hò với Bình An vào năm 2018 khi cô thi Hoa hậu Việt Nam. Valentine năm 2019, hai người chính thức công khai chuyện tình cảm. Họ dự định tổ chức lễ cưới vào mùa đông năm nay nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. "Chúng tôi còn phải tính toán, lên kế hoạch nhiều thứ sao cho chu toàn. Trước mắt, có lẽ tôi và anh An cần giữ sức khỏe và tinh thần thật tốt. Tôi cũng muốn sẽ tổ chức tiệc độc thân cùng nhóm bạn của mình trước khi cưới", Phương Nga chia sẻ với truyền thông.

4. Key (Cựu thành viên nhóm Monstar) và bạn gái Mẫn Tiên

Trong những ngày đầu năm mới, khán giả đón tin vui từ Key (cựu thành viên nhóm Monstar) và Mẫn Tiên. Họ chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn và xác nhận với truyền thông dự kiến tổ chức hôn lễ vào giữa năm. Cựu thành viên nhóm Monstar cho biết anh và bạn gái đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nam ca sĩ mong muốn hôn lễ diễn ra hoàn hảo và lưu giữ được những kỷ niệm đẹp nhất, do đó anh khá hồi hộp.

Ngoài 'chị đại' Ngô Thanh Vân, showbiz Việt còn có loạt người đẹp, Hoa hậu chuẩn bị 'theo chồng về dinh': 'Cuộc đua hôn nhân' chưa bao giờ 'xôm tụ' đến vậy! - Ảnh 4

 Key và bạn gái Mẫn Tiên (Ảnh nguồn internet) 

5. Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình

 Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình 

Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình (Ảnh nguồn internet)

Đám cưới của Phương Trinh Jolie và diễn viên Lý Bình cũng là một trong những ngày vui được mong chờ của giới giải trí. Hai người xác nhận với truyền thông làm thủ tục đăng ký, nhận giấy chứng nhận kết hôn vào tháng 1. Lý Bình cầu hôn Phương Trinh Jolie từ tháng 10/2020. Phương Trinh Jolie và bạn trai đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ. Cả hai dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 4 tại TP.HCM. Vừa qua, hai người đến Phú Quốc chụp ảnh cưới.

6. Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt

Ngọc Hân được bạn trai Phú Đạt cầu hôn cách đây 3 năm và dự định tổ chức lễ cưới năm 2020. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên ngày vui của hai người bị hoãn. Ngọc Hân cho biết cô và gia đình hai bên đang mong chờ thời điểm thích hợp để tổ chức hôn lễ. Chồng sắp cưới của Ngọc Hân kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Theo Ngọc Hân, hai người bên nhau gần một thập kỷ.

Ngoài 'chị đại' Ngô Thanh Vân, showbiz Việt còn có loạt người đẹp, Hoa hậu chuẩn bị 'theo chồng về dinh': 'Cuộc đua hôn nhân' chưa bao giờ 'xôm tụ' đến vậy! - Ảnh 6

Ngọc Hân và bạn trai Phú Đạt (Ảnh nguồn internet)

"Chúng tôi không cụ thể hóa thành quy định nhưng cũng tự cam kết với nhau là tôn trọng sở thích cá nhân và khoảng trời riêng của đối phương trong khuôn khổ cho phép. Ví dụ, trước đây, tôi có thể đi chơi về muộn. Sau này, chúng tôi sẽ có giờ giới nghiêm với nhau. Hoặc là quy định một tuần không được đi nhậu quá bao nhiêu buổi, cùng nhau ăn cơm gia đình… Cũng may mắn là bạn trai tôi không đi nhậu nhiều, ưu tiên thời gian cho gym và rèn luyện sức khỏe hơn", Ngọc Hân nói về cuộc sống hôn nhân.

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