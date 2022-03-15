Sau khi báo hỷ, chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân có tâm trạng thế nào?

Mới đây, Huy Trần - chồng sắp cưới của Ngô Thanh Vân đã đăng tải một story khiến nhiều người chú ý.

Hôm qua, ngày 14/3, Ngô Thanh Vân khiến cả showbiz Việt không khỏi xôn xao khi thông báo chuẩn bị "về chung nhà" với tình trẻ Huy Trần sau 2 năm hẹn hò. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các fan hâm mộ đã cùng nhau gửi lời chúc tốt đẹp đến nữ diễn viên vì cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ cho riêng mình.

Ngô Thanh Vân chấp nhận lời cầu hôn của Huy Trần - Ảnh: FBNV

Sáng ngày 15/3, Huy Trần đã đăng tải story trên Instagram cá nhân gửi lời cảm ơn tới khán giả. Anh cho biết bản thân hiện đang rất hạnh phúc và háo hức để bước qua một chương mới của cuộc đời. Kèm theo story này, CEO trẻ còn ngọt ngào đính kèm tài khoản chung của cả hai.

Story của Huy Trần - Ảnh: Chụp màn hình

"Huy cảm ơn mọi người đã dành những lời chúc mừng ngọt ngào cho Huy và Vân. Huy đang rất hạnh phúc và háo hức để bước qua một chương mới trong cuộc sống" - Huy Trần chia sẻ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần vướng tin đồn hẹn hò từ cuối 2020 nhưng giữ im lặng về mối quan hệ, không công khai với truyền thông. Trên trang cá nhân, họ đăng nhiều hình ảnh ở bên nhau nhưng giấu mặt người kia. Cuối tháng 2/2021, đôi tình nhân mới chia sẻ bức ảnh chụp chung đầu tiên.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần - Ảnh: Intenet

Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của Ngô Thanh Vân, cô chia sẻ: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự Huy làm cho tôi rất vui. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng trong lòng cứ nghĩ đến việc không có bạn bè, tôi không biết làm sao để sống nữa. Giàu sang, vật chất đầy đủ thế nào nhưng không có bạn thì cũng không thể hạnh phúc trọn vẹn được”.

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