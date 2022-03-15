Lộ ảnh Chi Pu xuất hiện vui vẻ bên gia đình đình thiếu gia nghìn tỷ sau nghi vấn hẹn hò khiến fan 'đứng ngồi không yên'?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Chi Pu xuất hiện vui vẻ tại một bữa tiệc cùng gia đình bạn trai tin đồn khiến cư dân mạng xôn xao.

Từ tháng 9/2021, nghi vấn Chi Pu hẹn hò cùng Nguyễn Hoàng Việt - thiếu gia tập đoàn Sơn Kim Group đã được lan truyền khiến dân tình xôn xao. Tuy nhiên, chủ hit "Từ hôm nay" vẫn luôn im lặng về mối quan hệ này trước truyền thông và người hâm mộ.

Chi Pu và tình tin đồn thoải mái ngồi cạnh nhau - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh Chi Pu tham dự một bữa tiệc có sự xuất hiện của cả Nguyễn Hoàng Việt và bố mẹ ruột vị thiếu gia nổi tiếng. Thậm chí, cặp đôi còn không ngại chọn ngồi cạnh nhau, cười vui vẻ.

Chi Pu và gia đình thiếu gia nghìn tỷ - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, trên trang cá nhân, Chi Pu cũng từng đăng tải khoảnh khắc xinh đẹp "ngời ngời" tại một buổi tiệc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô không hé lộ việc đi cùng ai. Tuy nhiên, nhìn vào sự giống nhau ở cả kiểu tóc và trang phục, nhiều netizen kết luận rằng các sự kiện diễn ra cùng một thời điểm. Động thái này càng khiến dân tình thêm chắc nịch về tin đồn hẹn hò của Chi Pu và thiếu gia "nghìn tỷ".

Hình ảnh Chi Pu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Năm 2021, Chi Pu từng sang Mỹ tham gia vào một vài khóa học. Đến dịp cuối năm cô trở về Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Ngoài đi hát trở lại, thời gian qua, Chi Pu gây chú ý khi nhận lời làm huấn luyện viên cuộc thi nhảy "Street Dance Vietnam". Riêng về đời tư, cô sống khá kín tiếng dù liên tục để lộ những bằng chứng đang có người yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-chi-pu-xuat-hien-vui-ve-ben-gia-dinh-dinh-thieu-gia-nghin-ty-sau-nghi-van-hen-ho-khien-fan-dung-ngoi-khong-yen-455813.html