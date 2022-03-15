Phản ứng của 'tình tin đồn' Quốc Trường khi hay tin Minh Hằng được cầu hôn và lời 'động viên' của cư dân mạng

Hậu trường 15/03/2022 11:00

Ngay khi biết tin Minh Hằng được cầu hôn, 'tình tin đồn một thời' Quốc Trường đã gửi lời chúc mừng nhưng nhận được phản ứng cực lầy lội của cộng đồng mạng.

Tối ngày 14/3, mạng xã hội được dịp "dậy sóng" khi Minh Hằng công khai việc được bạn trai cầu hôn. Trên trang cá nhân, "bé Heo" đăng tải bức ảnh hôn môi người đàn ông của mình cực ngọt ngào và tuyên bố sẽ kết hôn vào tháng 6. Được biết, chồng sắp cưới của Minh Hằng là một doanh nhân.

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Mình Hằng được bạn trai cầu hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các fan hâm mộ đã cùng nhau gửi lời chúc tốt đẹp đến Minh Hằng. Tuy nhiên, gây được chú ý nhất có lẽ là nam diễn viên Quốc Trường - người từng được cho là có tình cảm với Minh Hằng ngoài đời thực.

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Lời chúc của Quốc Trường và phản ứng của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, bên dưới bài viết của Minh Hằng, Quốc Trường đã để lại bình luận: "Thật tuyệt vời" như thể hiện sự vui mừng, chúc phúc cho của nữ diễn viên. Tuy nhiên, netizen đã vô cùng "lầy lội" khi động viên: "Cười đi anh, đừng khóc nhé!" nhằm trêu ghẹo nam tài tử.

Được biết, trước đó, Minh Hằng và Quốc Trường từng dấy lên tin đồn hẹn hò khi nhiều lần bị bắt gặp có nhiều hành động ngọt ngào khi ở bên nhau. Hình ảnh cả hai ôm nhau trong tiệc sinh nhật của nam diễn viên từng khiến mạng xã hội bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng phủ nhận và cho biết chỉ xem nhau như những người bạn thân thiết.

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Hình ảnh ôm nhau thắm thiết của cắp đôi - Ảnh: Internet

"Khi đã uống vào thì Trường rất vui và cảm động. Đây là lần đầu tiên Trường được 1 người con gái tổ chức sinh nhật. Do muốn cám ơn nên Trường đã ôm Minh Hằng. Trường thấy chuyện này cũng bình thường mà không hiểu sao khoảnh khắc này bị chụp lại rồi tạo sự hiểu lầm. Ban đầu Trường hơi run, sau đó say rồi thì hết run và ôm Minh Hằng luôn" - Quốc Trường từng chia sẻ với truyền thông.

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