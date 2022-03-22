Đại gia U60 cùng mặc 1 chiếc áo khi đi du lịch với vợ con và 'em họ' nhưng thần thái lúc 'nương tựa' giọng ca Gen Z lại 'KHÁC LẠ' vô cùng

Sao Việt 22/03/2022 11:43

Mới đây, “thám tử mạng” bất ngờ soi được chiếc áo của đại gia U60 ôm ấp Hiền Hồ trong khách sạn giống hệt với áo mà ông Hồ Nhân mặc khi chụp cùng vợ con. Nhiều người còn chỉ ra điểm khác biệt giữa nhưng bức ảnh này khiến nhiều người mỉa mai, 'chán chả buồn nói'.

Hiền Hồ là một trong nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua những bản ballad nhẹ nhàng, tình cảm, thế nhưng thời gian gần đây, Hiền Hồ vướng vào không ít ồn ào, đặc biệt là vụ nữ nghệ sĩ để lộ loạt ảnh thân mật bên cạnh ông Hồ Nhân - Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán những ngày qua.  

Lên tiếng khẳng định với truyền thông, ông Hồ Nhân cho biết, ông và Hiền Hồ là anh em họ. Thậm chí, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học dược Nanogen còn khẳng định, ông và Hiền Hồ coi nhau như anh em ruột trong nhà 'nương tựa lẫn nhau'. 

Đúng vào thời điểm này, dân mạng đã soi ra được chiếc áo ông Hồ Nhân mặc khi chụp đi chơi cùng vợ con giống hệt chiếc áo mà hình ảnh ông cùng Hiền Hồ tình tứ trong khách sạn, ngoài ra chiếc áo Hiền Hồ chụp ở sân golt cũng có những nét tương đồng với chiếc áo ông Hồ Nhân đang sở hữu. Liên tiếp những điểm trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo nên cơn sóng thắc mắc cần tìm lời giải đáp của cư dân mạng.

Đại gia U60 cùng mặc 1 chiếc áo khi đi du lịch với vợ con và 'em họ' nhưng thần thái lúc 'nương tựa' giọng ca Gen Z lại 'KHÁC LẠ' vô cùng - Ảnh 1
Chiếc áo của đại gia U60 'nương tựa' Hiền Hồ trong khách sạn giống hệt với áo mà ông Hồ Nhân mặc khi chụp cùng vợ con
Đại gia U60 cùng mặc 1 chiếc áo khi đi du lịch với vợ con và 'em họ' nhưng thần thái lúc 'nương tựa' giọng ca Gen Z lại 'KHÁC LẠ' vô cùng - Ảnh 2

Ngay lập tức, những bức ảnh đã nhận về nhiều lời xôn xao, bàn tán của cư dân mạng. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc "anh em họ" mà mặc đồ đôi với nhau có gì đó khá bất thường và không hợp lý. Chưa kể trên thực tế cả hai không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào. 

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, có lẽ chiếc áo ấy chỉ là sự trùng hợp "ngẫu nhiên", không hề "sắp đặt" chứ không phải họ đang mặc đồ đôi như nhiều người đồn đoán. 

Liên quan đến ồn ào với đại gia Hồ Nhân, hiện tại, Hiền Hồ đã khóa gần như tất cả các trang mạng xã hội.

Hiện, bức ảnh này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm bàn luận trên khắp các diễn đàn.

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