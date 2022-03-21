'Hot trend' 'người đẹp - thiếu gia' tiếp tục gọi tên nàng hậu 'tài sắc vẹn toàn': Sau Hiền Hồ, đến lượt mỹ nhân này bị soi khoảnh khắc 'đáng ngờ'

Trước đó, vào đúng dịp 14/2, Mỹ Linh khiến fans nghi đang hẹn hò cùng quý tử của bầu Hiển. Khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau lần này lại càng khiến netizen có lý do để soi.

Mới đây, tiếp nối chuỗi ồn ào "người đẹp - đại gia", CĐM lại được dịp xôn xao bàn tán khi xuất hiện hình ảnh Đỗ Mỹ Linh sánh đôi cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang trong một buổi tiệc sinh nhật vào ngày 20/3. Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh ngồi kế con trai của bầu Hiển lập tức được fans soi, bởi cả hai từng xuất hiện tin đồn hẹn hò.

CĐM soi được khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh ở bên cạnh Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chỉ mang tính chất một chiều, khi cả hai người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng bàn luận cũng như xác nhận về vấn đề này. Dù vậy với độ xứng đôi "trai tài, gái sắc" thì nhiều netizen vẫn tích cực đẩy thuyền cặp đôi này. Hình ảnh được "khui" ngay tại thời điểm nữ ca sĩ Hiền Hồ vướng ồn ào tình ái với đại gia, nên khó tránh khỏi việc đặt lên bàn cân bàn luận. Song nhiều cư dân mạng nhận định câu chuyện này khác hoàn toàn với ồn ào của giọng ca Em Ngày Xưa Khác Rồi và đại gia U60 đang gây ồn ào làng showbiz Việt từ tối qua đến giờ.

Người anh em 'nương tựa' của Hiền Hồ đang gây xôn xao - Ảnh: Internet

Được biết, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995 là con trai thứ 2 của bầu Hiển, từng có quãng thời gian du học tại Anh trước khi về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Cuối tháng 1/2020, cậu út nhà bầu Hiển được bổ nhiệm giữ vai trò Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành vị Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đỗ Vinh Quang chính là người trực tiếp đàm phán về câu chuyện “nóng” của làng bóng đá Việt Nam.