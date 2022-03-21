'Hot trend' 'người đẹp - thiếu gia' tiếp tục gọi tên nàng hậu 'tài sắc vẹn toàn': Sau Hiền Hồ, đến lượt mỹ nhân này bị soi khoảnh khắc 'đáng ngờ'

Sao Việt 21/03/2022 17:46

Mới đây, CĐM bất ngờ chia sẻ hình ảnh nàng hậu đình đám của showbiz Việt lộ diện bên thiếu gia giàu có.

Mới đây, tiếp nối chuỗi ồn ào "người đẹp - đại gia", CĐM lại được dịp xôn xao bàn tán khi xuất hiện hình ảnh Đỗ Mỹ Linh sánh đôi cùng thiếu gia Đỗ Vinh Quang trong một buổi tiệc sinh nhật vào ngày 20/3. Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh ngồi kế con trai của bầu Hiển lập tức được fans soi, bởi cả hai từng xuất hiện tin đồn hẹn hò.

'Hot trend' 'người đẹp - thiếu gia' tiếp tục gọi tên nàng hậu 'tài sắc vẹn toàn': Sau Hiền Hồ, đến lượt mỹ nhân này bị soi khoảnh khắc 'đáng ngờ' - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn hẹn hò với thiếu gia nhà bầu Hiển - Ảnh: Internet

Trước đó, vào đúng dịp 14/2, Mỹ Linh khiến fans nghi đang hẹn hò cùng quý tử của bầu Hiển. Khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau lần này lại càng khiến netizen có lý do để soi.

'Hot trend' 'người đẹp - thiếu gia' tiếp tục gọi tên nàng hậu 'tài sắc vẹn toàn': Sau Hiền Hồ, đến lượt mỹ nhân này bị soi khoảnh khắc 'đáng ngờ' - Ảnh 2
CĐM soi được khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh ở bên cạnh Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển

Tuy nhiên, thông tin này vẫn chỉ mang tính chất một chiều, khi cả hai người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng bàn luận cũng như xác nhận về vấn đề này. Dù vậy với độ xứng đôi "trai tài, gái sắc" thì nhiều netizen vẫn tích cực đẩy thuyền cặp đôi này. Hình ảnh được "khui" ngay tại thời điểm nữ ca sĩ Hiền Hồ vướng ồn ào tình ái với đại gia, nên khó tránh khỏi việc đặt lên bàn cân bàn luận. Song nhiều cư dân mạng nhận định câu chuyện này khác hoàn toàn với ồn ào của giọng ca Em Ngày Xưa Khác Rồi và đại gia U60 đang gây ồn ào làng showbiz Việt từ tối qua đến giờ.

'Hot trend' 'người đẹp - thiếu gia' tiếp tục gọi tên nàng hậu 'tài sắc vẹn toàn': Sau Hiền Hồ, đến lượt mỹ nhân này bị soi khoảnh khắc 'đáng ngờ' - Ảnh 3
Người anh em 'nương tựa' của Hiền Hồ đang gây xôn xao - Ảnh: Internet

Được biết, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995 là con trai thứ 2 của bầu Hiển, từng có quãng thời gian du học tại Anh trước khi về nước làm việc cho tập đoàn gia đình. Cuối tháng 1/2020, cậu út nhà bầu Hiển được bổ nhiệm giữ vai trò Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành vị Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đỗ Vinh Quang chính là người trực tiếp đàm phán về câu chuyện “nóng” của làng bóng đá Việt Nam. 

Chiếc áo 'dính lời nguyền' khiến Hiền Hồ - Hải Tú đều vướng phải thị phi: Người bị đồn đã sinh con cho chủ tịch, kẻ 'đóng băng' MXH tránh búa rìu dư luận

Chiếc áo 'dính lời nguyền' khiến Hiền Hồ - Hải Tú đều vướng phải thị phi: Người bị đồn đã sinh con cho chủ tịch, kẻ 'đóng băng' MXH tránh búa rìu dư luận

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi Hiền Hồ và Hải Tú đều diện một chiếc áo giống nhau y hệt và cùng bị 'dính lời quyền'

Xem thêm
Từ khóa:   BẦU HIỂN Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ĐỖ QUANG VINH Hiền Hồ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"