Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'?

Trong những ngày vừa qua, Drama của CEO Hồ Nhân và người em "nương tựa" Hiền Hồ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì câu chuyện này vẫn còn đang nhiều loạt tình tiết hấp dẫn. Theo một số nguồn tin thân cận của ông Hồ Nhân cho hay, thì drama này hoàn toàn không liên quan gì đến vợ của ông Hồ Nhân như lời đồn trước đó.

Cụ thể, CĐM đã nhanh chóng tìm ra và đồn đoán nhân vật này được cho là 1 vị thiếu gia giàu có, từng có mối quan hệ tình cảm với 1 nữ ca sĩ “thị phi” của showbiz Việt. Thậm chí còn có thông tin vị thiếu gia này là “bạn thân” của chính Hiền Hồ.