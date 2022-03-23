Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'?

Sao Việt 23/03/2022 12:23

Lùm xùm chuyện tình ái của Hiền Hồ, hiện vẫn đang là chủ đề khiến dân tình bàn tán sôi nổi và mới đây nhất câu chuyện tiếp tục được đẩy thêm cao trào khi cộng đồng mạng được cho là đã tìm ra được danh tính vị thiếu gia đã tung ảnh bộ đôi trên.

Trong những ngày vừa qua, Drama của CEO Hồ Nhân và người em "nương tựa" Hiền Hồ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt vì câu chuyện này vẫn còn đang nhiều loạt tình tiết hấp dẫn. Theo một số nguồn tin thân cận của ông Hồ Nhân cho hay, thì drama này hoàn toàn không liên quan gì đến vợ của ông Hồ Nhân như lời đồn trước đó.

Cụ thể, CĐM đã nhanh chóng tìm ra và đồn đoán nhân vật này được cho là 1 vị thiếu gia giàu có, từng có mối quan hệ tình cảm với 1 nữ ca sĩ “thị phi” của showbiz Việt. Thậm chí còn có thông tin vị thiếu gia này là “bạn thân” của chính Hiền Hồ.

Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'? - Ảnh 1
 

Về vụ ảnh thân mật giữa Hiền Hồ và ông Hồ Nhân bị lộ đứng sau chính là một vị thiếu gia ở Sài Gòn và là bạn của Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Trước đó hàng loạt hình ảnh tình tứ, thân mật giữa nữ ca sĩ Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân đã liên tục được xuất hiện mỗi ngày trên các trang mạng và đang khiến "cõi mạng" nóng hơn bao giờ hết. Hiện ngoài việc ông Hồ Nhân đã lên tiếng cho rằng họ chỉ là '' anh em nương tựa '' thì người còn lại trong cuộc là Hiền Hồ vẫn chưa lên tiếng bất kỳ điều gì về mối quan hệ này.

Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'? - Ảnh 2
Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'? - Ảnh 3
Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'? - Ảnh 4

Ồn ào 'cặp kè đại gia' của Hiền Hồ đến hồi 'gay cấn': CĐM đồng loạt chỉ ra danh tính người tung ảnh của cặp anh em 'nương tựa'? - Ảnh 5

Những hình ảnh này được cho là do vị thiếu gia giấu tên đăng lên MXH trong thời gian vừa qua

Trước vụ việc này, nhiều netizen tỏ ra ngán ngẩm và thậm chí còn đòi "phong sát" Hiền Hồ do quá thấy vọng. Tuy nhiên, đến hiện tại ồn ào của giọng ca sinh năm 1997 và cả danh tính người nắm giữ 2.000 ảnh "hot" của cặp anh em "nương tựa" này vẫn đang ở trong vòng "bí mật".

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