Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn

Trong một clip ngắn được đăng tải cách đây ít giờ, danh ca Ngọc Sơn đã xuất hiện cùng Hồ Văn Cường tại một buổi giao lưu văn nghệ và dành lời khen ngợi cho nhân cách của Hồ Văn Cường. Nam danh ca nói: "Trong thời gian làm việc chung với Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn thấy con rất ngoan 10/10. Rất là ngoan rất là thông minh, rất xứng đáng với đại gia đình khắp nơi".

Biểu diễn xong Hồ Văn Cường định quay về cánh gà....

Mọi việc không dừng lại ở đấy, cũng trong buổi giao lưu văn nghệ, khi thấy danh ca Ngọc Sơn định tiếp tục biểu diễn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến với những bó tay đồ sộ trên tay, dù Hồ Văn Cường quay vào cánh gà nhưng vẫn tinh tế quan sát và bước đến phụ thầy cầm hết bó hoa.