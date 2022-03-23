Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn

Sao Việt 23/03/2022 14:50

Sau loạt ồn ào, Hồ Văn Cường đã dần lấy lại tinh thần và vực dậy trong việc tái xuất showbiz, đặc biệt là hoạt động âm nhạc. Mới đây, giọng ca nhí còn được khen 'nhân cách vàng' khi làm hành động này với Ngọc Sơn.

Trong một clip ngắn được đăng tải cách đây ít giờ, danh ca Ngọc Sơn đã xuất hiện cùng Hồ Văn Cường tại một buổi giao lưu văn nghệ và dành lời khen ngợi cho nhân cách của Hồ Văn Cường. Nam danh ca nói: "Trong thời gian làm việc chung với Hồ Văn Cường, Ngọc Sơn thấy con rất ngoan 10/10. Rất là ngoan rất là thông minh, rất xứng đáng với đại gia đình khắp nơi".

Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn - Ảnh 1
Biểu diễn xong Hồ Văn Cường định quay về cánh gà....

Mọi việc không dừng lại ở đấy, cũng trong buổi giao lưu văn nghệ, khi thấy danh ca Ngọc Sơn định tiếp tục biểu diễn một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến với những bó tay đồ sộ trên tay, dù Hồ Văn Cường quay vào cánh gà nhưng vẫn tinh tế quan sát và bước đến phụ thầy cầm hết bó hoa.

Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn - Ảnh 2
Hồ Văn Cường tinh mắt thấy danh ca Ngọc Sơn bất tiện khi ôm đống hoa khi tiếp tục trình bày ca khúc mới
Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn - Ảnh 3
Hồ Văn Cương nhanh nhẹn tới trợ giúp dù bản thân đang ôm rất nhiều hoa

Chính hành động này của Hồ Văn Cường đã phần nào thay đổi định kiến không tốt của khán giả dành cho cậu. Tuy bản thân vẫn cầm rất nhiều hoa nhưng vẫn quan tâm và giúp nam danh ca Ngọc Sơn thuận tiện hơn để trình diễn hết ca khúc đang thể hiện.

Từng bị CĐM mắng 'vô ơn' với Phi Nhung, nay nhiều người quay lưng khen Hồ Văn Cường 'nhân cách vàng' vì một hành động dành cho Ngọc Sơn - Ảnh 4
Fans không tiếc lời khen ngợi hành động đẹp của Hồ Văn Cường dành cho danh ca Ngọc Sơn

Được biết, trước đó, sau vụ lùm xùm với cố ca sĩ Phi Nhung về chuyện tiền cát sê, Hồ Văn Cường được CĐM cho rằng là người vô ơn. Trước áp lực của dư luận, Cường định rời khỏi showbiz nhưng cuối cùng chính nam ca sĩ Ngọc Sơn và Bầu Thụy đã lên tiếng giúp đỡ và giúp nam ca sĩ quay trở lại con đường nghệ thuật.

Ảnh: Tổng hợp, cắt từ clip

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Từ khóa:   hồ văn cường Ca sĩ Ngọc Sơn phi nhung

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