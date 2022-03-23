Cụ thể trong Những ngày vừa qua, hẳn đối với những người hâm mộ trên điện thoại của họ luôn tràn ngập thông tin về drama tình ái của Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân U60. Theo đó hàng loạt bức hình tình tứ của đôi anh em 'nương tựa' đã được chia sẻ khắp cõi mạng, chứng kiến vụ việc dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng đã có khá nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Thậm chí, nhiều người còn tỏ ra mất đi niềm tin vào tình yêu và cho rằng ở thời buổi hiện đại ngày nay, việc có cho mình một người chồng chung thủy là điều rất khó xảy ra.

Tuy nhiên, những người hâm mộ đó có lẽ đã quá tiêu cực khi có những suy nghĩ như vậy. Bằng chứng là bạn hãy nhìn vợ chồng Trấn Thành mà xem, anh chàng MC tài năng vẫn mặc kệ thế sự và thản nhiên đăng ảnh đầy ngọt ngào bên bà xã. Thậm chí bên dưới bài đăng của mình, Trấn Thành cũng không quên phát cẩu lương cho các fan của mình khi có màn đối đáp cực ngọt với bà xã Hari Won.

Màn đối đáp cực ''NGỌT'' của 2 vợ chồng không khỏi khiến cho fan phải cảm thấy ghen tị

Trấn Thành và Hari Won xứng đáng là một trong những cặp đôi đẹp của Showbiz và là một minh chứng hùng hồn cho việc tình yêu thực sự sẽ bền chặt nếu cả 2 có thể hiểu cho nhau. Bằng chứng là trước khi đến với nhau, cả 2 từng vướng khá nhiều chuyện thị phi và nhận về rất nhiều ý kiến phản đối thay vì ủng hộ. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán, cặp đôi đã sống hạnh phúc bên nhau tới nay đã là 5 năm kể từ ngày lên duyên vợ chồng.

Chỉ với một câu nói Trấn Thành đã cho thấy tình cảm mà anh dành cho bà xã sau 5 kết hôn vẫn là vô cùng nhiều

“Trong thời gian sống chung với ba mẹ Trấn Thành, chắc người khác sẽ ghen tị với tôi vì ngày nào nghỉ, tôi cũng ngủ đến trưa, ba mẹ nấu cơm xong thì tôi xuống ăn. Tôi ăn xong lúc nào cũng khen, ba cũng rất muốn nấu ăn cho tôi. Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn vì ở Hàn Quốc mà sống cùng ba mẹ chồng không thể được như vậy”, Hari Won kể.