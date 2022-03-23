Vốn là một ca sĩ có thực lực, được yêu thích nhờ giọng hát cực kỳ tốt và được đào tạo một cách bài bản, đi cùng với đó là nhan sắc xinh đẹp với lượng fan đông đảo khiến cho những bài hát của cô mỗi khi ra mắt luôn nằm trên top trending Youtube.

Đầu tiên trong danh sách những ngôi sao sinh năm 1997 "nặng vía" mới đây nhất là sự góp mặt của nữ ca sĩ Hiền Hồ . Cụ thể, hình ảnh Hiền Hồ cùng "người anh họ" thân thiết bên nhau liên tục là đề tài nóng hổi trên các trang mạng trong vài ngày vừa qua không khỏi khiến những ai yêu quý cô nàng phải cảm thấy sốc.

Trước Hiền Hồ, cũng đã có một giọng ca khác sinh năm 1997 vô cùng nổi tiếng và có một tương lai sáng ở phía trước, nhưng tất cả đã bị dập tắt chỉ vì vướng vào chuyện tình cảm. Đó chính là nam ca sĩ Jack .

Tuy nhiên có lẽ sau “lùm xùm” lớn lần này cơ hội để trở lại sân khấu là quá xa với với giọng ca đến từ Đắk Lắk. Cụ thể trên MXH xuất hiện thông tin nữ ca sĩ bị hủy show và điều này vẫn đang có nguy cơ tiếp tục tái diễn trong thời gian sắp tới khi drama này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Giọng ca ''Hồng nhan'' từng được nhiều khán giả yêu mến vì quá trình tự lập để có được sự nghiệp thành công. Những màn hợp tác tạo nên tên tuổi của bộ đôi Jack - K-ICM từng làm khuynh đảo ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi vướng vào lùm xùm làm bạn gái Thiên An - nữ chính trong loạt MV triệu view, mang thai, thậm chí chu cấp cho con gái 5 triệu/tháng đã khiến hình ảnh của Jack bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Nam ca sĩ gốc Bến Tre nhanh chóng lui về ở ẩn đến hiện tại. Thậm chí một số chương trình giải trí có mặt Jack tham gia cũng phải ngậm ngùi xóa tên anh.

Hải Tú - Từ danh xưng "trà xanh" đến đồn đoán đã sinh con cho chủ tịch

Hải Tú từng được CĐM gọi là "nàng thơ" của Sơn Tùng

Được đánh giá là có triển vọng để trở thành một ngôi sao mới trong làng giải trí khi gia nhập MTP entertaimet và được đóng chính trong MV của Sếp. Tuy nhiên, mới chỉ nhận được sự yêu mến từ công chúng thì Hải Tú cũng đã nhanh chóng đánh mất điều đó vì dính phải lùm xùm tình ái mà khiến sự nghiệp vừa mới phất lên của cô gần như “bay màu” và ở ẩn hơn 1 năm vừa qua.

Chỉ bằng 1 chiếc bánh kem, nữ diễn viên trẻ ngay lập tức bị quy cho là tiểu tam, khiến cho Sơn Tùng chia tay tình tin đồn Thiều Bảo Trâm. Tuy nhiên, đến hiện tại, sau hơn 9 tháng "chìm nghỉm" giữa loạt thị phi, điều khiến CĐM thắc mắc vẫn là "có hay không sự xuất hiện của trà xanh trong mối quan hệ chưa từng được Sơn Tùng thừa nhận"?

Ngôi sao bóng đá Nguyễn Quang Hải may mắn hơn: Tình duyên ồn ào nhưng sự nghiệp vẫn lên vun vút

Sự nghiệp của Quang Hải đang vô cùng tương sáng ở thời điểm hiện tại

Trái ngược với các ngôi sao sinh năm 1997 vừa nêu ở trên, quả bóng vàng 2018 của bóng đá Việt Nam cũng từng dính vào vụ lùm xùm vào chuyện tình cảm nhưng khác ở chỗ sự nghiệp cá nhân của Quang Hải vẫn đang trên đà phát triển.

Tại thời điểm chia tay Nhật Lê và có tình mới, Quang Hải chịu không ít lời mỉa mai từ CĐM. Một số netizen cho rằng chân sút của đội tuyển Việt Nam "có mới nới cũ", sẵn sàng chia tay người bạn gái "tào khang" năm nào. Ngay sau đó, chân sút sinh năm 1997 này liên tiếp bị đồn hẹn hò, qua lại với nhiều hot girl, song anh chọn im lặng, không lên tiếng xác nhận hay bác bỏ.

Mặc dù vướng ồn ào là vậy, song không thể phủ nhận sự nghiệp của Quang Hải liên tục khởi sắc. Chàng tiền vệ sinh năm 1997 sắp sửa nói lời tạm biệt với CLB Hà Nội để chuyển tới chơi bóng tại Châu Âu và được cho là sẽ nhận một mức lương tương đối hậu hĩnh tại CLB mới.

Tưởng chừng không liên quan mà lại liên quan không tưởng khi những ngôi sao sinh năm 1997 nói trên đều vướng ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Mặc dù cách giải quyết của mỗi người không giống nhau nhưng sau tất cả, điều công chúng hy vọng được nhìn thấy là tài năng, đi kèm đó không thể không kể đến đời tư trong sạch.