Vận đen vẫn chưa hết bủa vây sau vụ mất tiền 32 triệu, Đức Phúc tiếp tục vướng phốt bỏ tiền mua seeding MV để lấy thành tích ảo

Vận đen vẫn chưa hết bủa vây giọng ca ''Hơn Cả Yêu'' khi bị một nhóm hài trên Youtube tố sử dụng chiêu trò để like, share, comment vào MV.
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Cụ thể trước đó không lâu, nam ca sĩ đa gây xôn xao với fan của mình khi bị lừa mất 32 triệu đồng. Theo lời kể của Đức Phúc trên trang mạng cá nhân của mình thì đã có kẻ xấu nào đó lập nick giả mạo thiếu gia Minh Hải - chồng cũ Hòa Minzy và Erik để lừa Đức Phúc chuyển tiền vào tài khoản.
Nam ca sĩ cũng đã lên tiếng nhận lỗi về mình khi đã quá bất cẩn mà không check lại từ phía những người bạn của mình, mà lại để sự việc diễn ra như thế này.
Tưởng chừng như vận đen đã đeo bám giọng ca Ngày Đầu Tiên thì thêm một lần nữa, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao với thông tin Đức Phúc bỏ tiền mua seeding MV nhưng lại nhầm video. Cụ thể, đại diện của nhóm hài độc thoại Sài Gòn Tếu vừa đăng đàn tố ekip Đức Phúc "seeding" nhầm video.
Được biết, Ngày Đầu Tiên là một bản tình ca dễ nghe dễ thuộc, giai điệu nhẹ nhàng nhưng bắt tai, ca từ lãng mạn. Giọng hát cảm xúc của Đức Phúc khiến ca khúc dễ dàng "ngấm" với khán giả chỉ sau lần nghe đầu tiên.
Bên dưới MV hiện đã có hơn 11 nghìn lượt bình luận của cộng đồng mạng dành sự ủng hộ cho Đức Phúc. Tuy nhiên mới đây, đại diện một nhóm hài độc thoại nổi tiếng tại TP.HCM đã bất ngờ tố ekip Đức Phúc 'seeding' nhầm video.
Dịch vụ seeding YouTube là dùng những tài khoản khác nhau để like, share, comment với mục đích tăng video YouTube. Chính vì vậy việc xuất hiện những bình luận có bình luận liên quan đến Đức Phúc bên dưới video của Sài Gòn Tếu khiến đại diện nhóm đặt nghi vấn về việc ekip nam ca sĩ đã sử dụng dịch vụ seeding nhưng lại nhầm video.