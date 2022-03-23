Vận đen vẫn chưa hết bủa vây sau vụ mất tiền 32 triệu, Đức Phúc tiếp tục vướng phốt bỏ tiền mua seeding MV để lấy thành tích ảo

Cụ thể trước đó không lâu, nam ca sĩ đa gây xôn xao với fan của mình khi bị lừa mất 32 triệu đồng. Theo lời kể của Đức Phúc trên trang mạng cá nhân của mình thì đã có kẻ xấu nào đó lập nick giả mạo thiếu gia Minh Hải - chồng cũ Hòa Minzy và Erik để lừa Đức Phúc chuyển tiền vào tài khoản.

Đức Phúc đang liên tiếp gặp phải những vận đen trong vài ngày vừa qua

Nam ca sĩ cũng đã lên tiếng nhận lỗi về mình khi đã quá bất cẩn mà không check lại từ phía những người bạn của mình, mà lại để sự việc diễn ra như thế này.