Hậu đường ai nấy đi, Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc, bạn trai cũ thiếu gia gần đây lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, xuất hiện bên một bé gái 'BÍ ẨN'

Sau khoảng thời gian không còn tìm được tiếng nói chung, Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải đã quyết định ''đường ai nấy đi''. Điều này đã để lại một sự tiếc nuối không hề nhỏ trong lòng người hâm mộ, nhất là những ai dành tình cảm nhiều cho cặp đôi trên. Bởi trước khi chia tay, Hòa Minzy và ông xã Minh Hải từng là cặp đôi rất đẹp trong giới nghệ sĩ.

Minh Hải gầy thấy rõ sau hậu chia tay Hòa Minzy

Hậu chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nữ ca sĩ hiện chăm con tại Việt Nam và tích cực chạy show, tham gia nhiều dự án âm nhạc, truyền hình. Nhiều người nhận thấy, Hòa Minzy ngày càng thăng hạng về mặt nhan sắc.