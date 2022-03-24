Hậu đường ai nấy đi, Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc, bạn trai cũ thiếu gia gần đây lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, xuất hiện bên một bé gái 'BÍ ẨN'

Sao Việt 24/03/2022 15:32

Kể từ khi nói lời chia tay với Hòa Minzy, Minh Hải - chồng cũ của nữ ca sĩ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đông đảo từ phía khán giả về đời sống cá nhân hiện tại của anh chàng.

Sau khoảng thời gian không còn tìm được tiếng nói chung, Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải đã quyết định ''đường ai nấy đi''. Điều này đã để lại một sự tiếc nuối không hề nhỏ trong lòng người hâm mộ, nhất là những ai dành tình cảm nhiều cho cặp đôi trên. Bởi trước khi chia tay, Hòa Minzy và ông xã Minh Hải từng là cặp đôi rất đẹp trong giới nghệ sĩ.

Hậu đường ai nấy đi, Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc, bạn trai cũ thiếu gia gần đây lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, xuất hiện bên một bé gái 'BÍ ẨN' - Ảnh 1
Minh Hải gầy thấy rõ sau hậu chia tay Hòa Minzy

Hậu chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nữ ca sĩ hiện chăm con tại Việt Nam và tích cực chạy show, tham gia nhiều dự án âm nhạc, truyền hình. Nhiều người nhận thấy, Hòa Minzy ngày càng thăng hạng về mặt nhan sắc.

Đến mới đây, bố của Bo ''Thúi'' đã có màn comeback trên MXH. Trong hình, có thể thấy dù vẫn giữ được vẻ ngoài tươi cười nhưng nam thiếu gia đã gầy đi khá nhiều và có nét gì đó gượng buồn. Đáng chú ý, trong ảnh vị thiếu gia này xuất hiện cùng một bé gái. Nhiều người đồn đoán đây có thể là con của một người thân hoặc bạn của Minh Hải.

Bên dưới bài viết, hàng loạt các fan hâm mộ bình luận với nôi dung chính hầu như là mong muốn thiếu gia Minh Hải và Hòa Minzy quay trở lại bên nhau.

Hậu đường ai nấy đi, Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc, bạn trai cũ thiếu gia gần đây lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, xuất hiện bên một bé gái 'BÍ ẨN' - Ảnh 2 
Hậu đường ai nấy đi, Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc, bạn trai cũ thiếu gia gần đây lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, xuất hiện bên một bé gái 'BÍ ẨN' - Ảnh 3 

Hậu đường ai nấy đi, Hòa Minzy thăng hạng nhan sắc, bạn trai cũ thiếu gia gần đây lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, xuất hiện bên một bé gái 'BÍ ẨN' - Ảnh 4

Sau tất cả, người hâm mộ vẫn luôn muốn được chứng kiến cả hai đứng bên cạnh nhau thêm một lần nữa

Ảnh: Tổng hợp, FBNV 

'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm'

'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm'

Sau khoảng thời gian lên tiếng về vấn đề chia tay với người bạn trai thiếu gia, người hâm mộ vẫn luôn tò mò về cuộc sống của Hòa Minzy khi phải làm mẹ đơn thân. Mới đây nhất giọng ca ''Rời bỏ'' cũng đã hé lộ một phần nào về đời sống của cô cùng với con trai khiến CĐM chú ý.

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