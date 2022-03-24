Sau khoảng thời gian lên tiếng về vấn đề chia tay với người bạn trai thiếu gia, người hâm mộ vẫn luôn tò mò về cuộc sống của Hòa Minzy khi phải làm mẹ đơn thân. Mới đây nhất giọng ca ''Rời bỏ'' cũng đã hé lộ một phần nào về đời sống của cô cùng với con trai khiến CĐM chú ý.

Đã từng là cặp đôi ngôn tình hot Vbiz và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tại thời điểm cả 2 chào đón sự ra đời của bé Bo cũng là lúc CĐM ngóng chờ một đám cưới cổ tích của cặp đôi. Tuy nhiên, cặp đôi lại quyết định dừng lại, nói lời chia tay vì không còn cùng quan điểm. Hiện tại, Hoà Minzy đang chăm sóc bé Bo tại Việt Nam còn chồng cũ thiếu gia thì làm việc và sinh sống ở Úc. Dù tan vỡ, nhưng cả 2 vẫn luôn nói tốt về đối phương và chưa hề xảy ra những cuộc xích mích nào khiến cộng động mạng phải xôn xao cả.

Thông báo kết thúc mối tình gần 5 năm với bạn trai thiếu gia của Hoà Minzy đã gây bão trên mạng xã hội Vào tối ngày hôm qua, tức ngày 23/3, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có dịp chia sẻ với cộng động mạng về khoảnh khắc đời thường của 2 mẹ con cô trên Instagram. Cụ thể, trong quá trình 2 mẹ con đang chơi bóng, quả bóng vô tình lăn vào khu vực không có bóng đèn và cũng như bao đứa trẻ mới lớn khác là đều tỏa ra sợ hãi trước bóng tối. Bo "Thúi" tỏ ra nhút nhát ,không hề muốn lại gần để lấy trái bóng và chỉ còn biết đứng nhìn mẹ như một lời "cầu cứu". Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là Hòa Minzy sẽ giúp cậu con trai cưng của mình nhặt lại trái bóng thì giọng ca '' Rời bỏ'' đã cổ vũ nhiệt tình để Bo '' Thúi'' có thêm sự tự tin để tự mình mang quả bóng về và quả thực cậu bé đã làm được. Dù chỉ là một tình tiết nhỏ nhưng có thể thấy cách dạy con của Hòa Minzy là một điểm cộng mà đại đa số các bậc phụ huynh hiện nay cần phải học hỏi. Bé Bo e dè không dám tiến về phía trước do đèn hành lang bị hỏng, lúc này Hoà Minzy đứng ở phía sau và động viên tinh thần con trai Chứng kiến khoảnh khắc con trai mạnh mẽ đi về khu vực đèn hỏng để mang bóng về, Hoà Minzy cảm thán: “Mẹ con mình làm được rồi. Cảm giác này cùng con thật tuyệt đúng không các bố mẹ”. Có thể thấy qua câu chuyện vừa rồi, bản thân cô nàng ca sĩ và cậu con trai cưng của mình vẫn đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc và cũng có những khoảnh khắc đời thường bình dị như bao gia đình có con khác.

Bé Bo lấy được bóng mang về và còn tự tin nói: "Mình có thể làm được" khiến nhiều người ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của Hoà Minzy Việc chia tay với Bố Bo là chuyện ngoài ý muốn và hẳn với những ai từng làm bố mẹ cũng đều muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. Bản thân Hoà Minzy cũng có suy nghĩ như vậy, bởi cách đây không lâu cô nàng từng khẳng định cô và bố Bo sẽ dành hết tình thương và bù đắp cho con trai nhỏ. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rõ cách cả hai nuôi dạy bé Bo trong khoảng thời gian sau này: “Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm”. Có thể thấy Hòa Minzy vẫn đang cực kỳ hạnh phúc bên cậu con trai của mình ở thời điểm hiện tại Hòa Minzy được đánh giá là nữ ca sĩ thành công về mặt sự nghiệp nhưng trắc trở trong đường tình duyên, tuy vậy cô nàng vẫn luôn là người phụ nữ hạnh phúc khi có con trai nhỏ bên cạnh. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Bo "thúi" đã khiến khán giả thán phục vì quá lanh lợi, hiểu chuyện, điều này có được phải kể đến công dạy dỗ khéo léo của mẹ Hoà.

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