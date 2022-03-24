'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm'

Sao Việt 24/03/2022 11:56

Sau khoảng thời gian lên tiếng về vấn đề chia tay với người bạn trai thiếu gia, người hâm mộ vẫn luôn tò mò về cuộc sống của Hòa Minzy khi phải làm mẹ đơn thân. Mới đây nhất giọng ca ''Rời bỏ'' cũng đã hé lộ một phần nào về đời sống của cô cùng với con trai khiến CĐM chú ý.

Đã từng là cặp đôi ngôn tình hot Vbiz và được rất nhiều người ngưỡng mộ. Tại thời điểm cả 2 chào đón sự ra đời của bé Bo cũng là lúc CĐM ngóng chờ một đám cưới cổ tích của cặp đôi.

Tuy nhiên, cặp đôi lại quyết định dừng lại, nói lời chia tay vì không còn cùng quan điểm. Hiện tại, Hoà Minzy đang chăm sóc bé Bo tại Việt Nam còn chồng cũ thiếu gia thì làm việc và sinh sống ở Úc. Dù tan vỡ, nhưng cả 2 vẫn luôn nói tốt về đối phương và chưa hề xảy ra những cuộc xích mích nào khiến cộng động mạng phải xôn xao cả. 

'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm' - Ảnh 1
Thông báo kết thúc mối tình gần 5 năm với bạn trai thiếu gia của Hoà Minzy đã gây bão trên mạng xã hội

Vào tối ngày hôm qua, tức ngày 23/3, nữ ca sĩ Hòa Minzy đã có dịp chia sẻ với cộng động mạng về khoảnh khắc đời thường của 2 mẹ con cô trên Instagram. Cụ thể, trong quá trình 2 mẹ con đang chơi bóng, quả bóng vô tình lăn vào khu vực không có bóng đèn và cũng như bao đứa trẻ mới lớn khác là đều tỏa ra sợ hãi trước bóng tối. Bo "Thúi" tỏ ra nhút nhát ,không hề muốn lại gần để lấy trái bóng và chỉ còn biết đứng nhìn mẹ như một lời "cầu cứu". Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là Hòa Minzy sẽ giúp cậu con trai cưng của mình nhặt lại trái bóng thì giọng ca '' Rời bỏ'' đã cổ vũ nhiệt tình để Bo '' Thúi'' có thêm sự tự tin để tự mình mang quả bóng về và quả thực cậu bé đã làm được. Dù chỉ là một tình tiết nhỏ nhưng có thể thấy cách dạy con của Hòa Minzy là một điểm cộng mà đại đa số các bậc phụ huynh hiện nay cần phải học hỏi. 

'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm' - Ảnh 2
Bé Bo e dè không dám tiến về phía trước do đèn hành lang bị hỏng, lúc này Hoà Minzy đứng ở phía sau và động viên tinh thần con trai

Chứng kiến khoảnh khắc con trai mạnh mẽ đi về khu vực đèn hỏng để mang bóng về, Hoà Minzy cảm thán: “Mẹ con mình làm được rồi. Cảm giác này cùng con thật tuyệt đúng không các bố mẹ”. Có thể thấy qua câu chuyện vừa rồi, bản thân cô nàng ca sĩ và cậu con trai cưng của mình vẫn đang sống một cuộc sống rất hạnh phúc và cũng có những khoảnh khắc đời thường bình dị như bao gia đình có con khác. 

'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm' - Ảnh 3
Bé Bo lấy được bóng mang về và còn tự tin nói: "Mình có thể làm được" khiến nhiều người ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của Hoà Minzy

Việc chia tay với Bố Bo là chuyện ngoài ý muốn và hẳn với những ai từng làm bố mẹ cũng đều muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. Bản thân Hoà Minzy cũng có suy nghĩ như vậy, bởi cách đây không lâu cô nàng từng khẳng định cô và bố Bo sẽ dành hết tình thương và bù đắp cho con trai nhỏ. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rõ cách cả hai nuôi dạy bé Bo trong khoảng thời gian sau này: “Điều tuyệt vời nhất cả 2 có được là bạn Bo thúi và bố mẹ sẽ luôn kề cạnh cùng nhau chăm sóc Bo. Hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống không có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm bố. Bố mẹ không yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, không để Bo thiếu thốn tình cảm”.

'Đứt gánh giữa đường' với bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy ra sao sau khi chọn làm mẹ đơn thân? Hé lộ 'nỗi sợ hãi' của quý tử khiến nhiều mẹ bỉm 'đồng cảm' - Ảnh 4
Có thể thấy Hòa Minzy vẫn đang cực kỳ hạnh phúc bên cậu con trai của mình ở thời điểm hiện tại

Hòa Minzy được đánh giá là nữ ca sĩ thành công về mặt sự nghiệp nhưng trắc trở trong đường tình duyên, tuy vậy cô nàng vẫn luôn là người phụ nữ hạnh phúc khi có con trai nhỏ bên cạnh. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Bo "thúi" đã khiến khán giả thán phục vì quá lanh lợi, hiểu chuyện, điều này có được phải kể đến công dạy dỗ khéo léo của mẹ Hoà.

Trấn Thành 'khóc tiếng Mán' vì bị Hari Won 'kỳ thị ra mặt': Lần đầu ngậm ngùi tuyên bố 'KHÔNG SỐNG NỔI' với vợ sau hơn 5 năm về chung một nhà

Trấn Thành 'khóc tiếng Mán' vì bị Hari Won 'kỳ thị ra mặt': Lần đầu ngậm ngùi tuyên bố 'KHÔNG SỐNG NỔI' với vợ sau hơn 5 năm về chung một nhà

"Vợ tôi thấy tôi sốt mới bò qua đắp cho hai miếng khăn lạnh còn không thì nó kỳ thị, bỏ rơi tôi" – Trấn Thành ngậm ngùi chia sẻ về khoảng thời gian bị "cô-vi ghé thăm".

Xem thêm
Từ khóa:   Hòa Minzy Hòa Minzy - Minh Hải con trai Hòa Minzy Chồng của Hòa Minzy

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 14 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"