Sau ồn ào bị trục xuất khỏi nhà giữa đêm, Thúy Nga tiếp tục nhận lời 'phán' TRẮC TRỞ từ thầy tướng số, chính chủ nghe xong mà 'rụng rời' tay chân

Tại tiệm tóc, Thúy Nga bất ngờ gặp một thầy tướng số người Việt, cô lập tức hỏi: "Mẹ coi giúp tôi coi năm nay tình duyên tôi thế nào".

Cụ thể, khi được hỏi về dạo gần đây sao không thường xuyên thấy cô đi diễn nữa. Cô nói: "Thời gian này tôi bận bịu quá nhiều việc nhưng lại sắp phải đi show nên vội làm tóc ngay".

Thúy Nga cũng tỏa ra vô cùng ngạc nhiên, bởi những gì bà thầy nói đều hoàn toàn đúng với những gì mà nữ danh hài đã cảm nhận trong suốt thời gian qua. Cô nói : "Tôi thấy cái gì tôi cũng lận đận và rối hết chứ không riêng gì tình duyên".

Bà thầy cũng vui vẻ mà nhận lời coi cho nữ danh hài, sau một lúc bà nói: "Tình duyên Thúy Nga rối như tơ, rất nặng lòng".

Bà thầy cũng ngồi lại và phân tích từng điều cho Thúy Nga, Cụ thể bà thầy nói : "Riêng về tiền bạc thì Thúy Nga rất suôn sẻ nhưng tình duyên lại lận đận. Giọng nói của Thúy Nga quá ồn ào, ảnh hưởng đến chính cuộc đời Thúy Nga, cũng xô bồ như vậy. Thúy Nga cần nói trầm lại, khép tình duyên vào lòng thì mới được. Là phụ nữ mà lúc nào cũng oang oang ra thì tình duyên nào đọng lại được".

Thúy Nga tỏ ra cực kỳ thán phục trước những lời nói của bà Thầy vì nó quá đúng với cuộc đời của cô

Trước những gì mà Bà thầy đang nói quá đúng về bản thân, Thúy Ngân tỏ vẻ cảm thán : "Nghe thầy nói xong tôi buồn luôn, mới đầu năm tôi đã bị chửi rồi. Nhưng cái giọng này là giọng để tôi đi kiếm tiền ở ngoài, nên không thể bỏ được.

Như vậy tức là tôi càng nhiều tiền thì càng ế, ế suốt cuộc đời luôn. Thực ra tôi cũng không buồn lắm vì chuyện tình duyên lận đận tôi biết từ lâu rồi. Tử vi của tôi nói khoảng 50, 60 tuổi tôi sẽ cạo đầu vào chùa ở".

Sau khi nghe những lời tâm sự của nữ danh hài, bà Thầy hết lời ngăn cản hành động vào chùa ở bởi dường như bà biết cuộc đời của Thúy Nga còn có thể có một cuộc sống tốt hơn thế. Bà Thầy nói : "Đừng nói vậy, cuộc đời con người mà để phải vô chùa là bạc phước lắm rồi. Vì Thúy Nga cứ nói vào chùa nên cuộc đời Thúy Nga trước giờ không phút nào sướng, cứ phải tung tăng thì cuộc đời mới bớt nặng gánh.

Người ngoài nhìn Thúy Nga thấy quá sung sướng nhưng tôi nhìn là biết cuộc đời Thúy Nga rối như tơ, khổ lắm".

Thúy Nga xác nhận: "Đúng vậy, cuộc đời tôi khổ lắm, lúc nào cũng phải suy nghĩ, trăn trở đủ thứ. Tôi chỉ lanh cái miệng thôi chứ cái não chậm lắm”.

Để an ủi, cũng như động viên tinh thần của Thúy Nga, bà Thầy đã có những lời làm phấn chấn tinh thần cho nữ danh hài :

"Được cái Thúy Nga có hậu vận rất tốt do gia tiên, bố ruột ăn ở tích đức để lại. Chỉ phải cái, tình duyên Thúy Nga luôn là đi lo cho người khác. Dù người đó có là đại gia đi nữa, Thúy Nga cũng phải lo cho họ đến suốt cuộc đời. Nhưng Thúy Nga đừng lo, Thúy Nga được gia tiên phù hộ lắm. Thúy Nga cũng không làm chuyện ác bao giờ nên không sao hết. Điều quan trọng là Thúy Nga lúc nào cũng có tiền, không bao giờ sợ nghèo khó. Tuy trong cuộc đời, Thúy Nga sẽ gặp phải một số trắc trở nhưng trời lấy đi cái gì sẽ trả lại hết rồi tự động mọi thứ sẽ vào. Tiếng nói của Thúy Nga hơi dở, ảnh hưởng đến vận hạn, cần nói trầm, nhỏ lại".

Thúy Nga là một nữ danh hài nổi tiếng gốc Mỹ. Cô được biết tới với tư cách là một diễn viên tấu hài nổi tiếng cũng như ca sĩ hát nhạc hài, diễn viên điện ảnh – kịch nói, MC và Á hậu. Hơn 20 năm trong nghề, Thúy Nga đã gặt hái được cho mình nhiều giải thưởng như: Giải Cù Nèo Vàng, Giải Mai Vàng, Giải Nụ cười Vàng, Giải HTV Awards, Nữ diễn viên được yêu thích ở nhiều hạng mục hài kịch và các giải khác...