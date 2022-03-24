Trước Hiền Hồ, đâu là những ngôi sao bị ''hủy show'' đến mức phải lao đao sau loạt scandal chấn động cõi mạng

Có thể nói việc những người nghệ sĩ ngày nay có được thu nhập cực kỳ cao và ổn định ngoài nhờ tài năng chính của mình như ca hát hay đóng phim,...thì khoản thu nhập còn lại thường đến từ các show quảng cáo, chụp hình. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa người nghệ sĩ đó phải luôn giữ được hình ảnh đẹp đẽ trong mắt công chúng. Bởi chỉ cần vướng phải những thị phi không đáng có thì dường như các show diễn hay quảng cáo đều sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Điều này là hoàn toàn có cơ sở, hàng loạt hình ảnh của cả 2 đã liên tục được xuất hiện lên mạng xã hội với những cử chỉ trên mức ''Anh em thân thiết'' như vị CEO Hồ Nhân đã lên tiếng trước đó. Về phía Hiền Hồ, đến giờ cô nàng sinh năm 1997 vẫn đang chọn cách im lặng để chờ cho câu chuyện lắng xuống.

Những ngày vừa qua, có lẽ là một trong những ngày như ''Địa ngục trần giang'' với nữ ca sĩ Hiền Hồ. Vốn được biết tới với hình ảnh là một ca sĩ đầy tài năng của Việt Nam khi sở hữu trong tay hàng loạt bản hit trên Youtube, cũng như luôn là gương mặt được chọn mặt gửi vàng tại các chương trình lớn gần đây như Sóng,...Tuy nhiên, tự tay giọng ca ''Em của ngày xưa khác rồi'' đã đẩy đi hết tất cả khi vương vào drama tình ái ngang trái với một CEO U60 đã có gia đình.

Là một ca sĩ có lượng fan hùng hậu và được nhiều bạn trẻ coi là hình mẫu để noi theo học tập. Chính vì vậy, họ tỏa ra cực kỳ bức xúc khi chứng kiến Idol của mình vẫn đang giữ im lặng và chưa có bất kỳ lời giải thích nào được đưa ra. Điều mà các fan của Hiền Hồ cho rằng họ xứng đáng với điều đó.

Hiện tại, nữ ca sĩ bị hủy show tại một số sự kiện vì drama tình ái của mình. Trả lời cho câu hỏi ''Có nên hủy show với Hiền Hồ trong tình trạng này không'' thì một đại diện bên các nhãn hàng thường làm việc với giới nghệ sĩ cho biết, việc hủy show với Hiền Hồ là việc làm cần thiết ở thời điểm hiện tại để tránh các rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến các nhãn hàng mà người nghệ sĩ đó đang hợp tác.

Có thể nói tương lai của giọng ca sinh năm 1997 đang trên bờ vực lao đao hơn bao giờ hết, ngoài việc bị hủy show ra. Cô nàng còn phải đối mặt với lượng antifan hùng hậu, có nhóm đã lên tới con số hơn 30.000 và tất cả đều yêu cầu Hiền Hồ phải bị ''phong sát''.

Hương Giang và cuộc chiến không cân sức với HỘI ANTIFAN

Hình ảnh Hương Giang đến nhà làm việc với antifan

Hẳn những ai còn nhớ chỉ cách đây khoảng một năm, Hoa hậu Hương Giang cũng là một trong những cái tên chịu ảnh hưởng không nhỏ từ những vụ lùm xùm bên ngoài của mình. Cụ thể, Hương Giang từng lên tiếng ''thách thức'' hội antifan đang nhắm về mình. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1991 còn tìm đến tận nhà antifan của mình để hỏi cho ra lẽ và trực tiếp quay lại quá trình trên.

Những hành động đó của Hương Giang đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội. Thậm chí, sự phẫn nộ của công chúng mạnh mẽ đến mức khiến cho nàng hoa hậu gặp những chuyện không hay về công việc của mình. Ở một sự kiện về Hoa hậu, một bộ phận lớn khán giả tạo sức ép, yêu cầu cô rời khỏi vị trí khách mời ở Vòng chung kết. Kết quả là sau đó chính cô đã phải tự rút khỏi chương trình này.

Không dừng lại ở đó, Hương Giang cũng phải đối mặt với việc các nhãn hàng hủy show, mất thu nhập và bị những lời lẽ không hay hướng thẳng về mình khiến cho giọng ca ''Tặng anh cho cô ấy'' buộc phải lui về ở ẩn một thời gian để lấy lại tinh thần trước khi trở lại hoạt động bình thường như bây giờ.

Trấn Thành - Từ MC tài năng cho đến danh hiệu "Một trong những ngôi sao Vbiz thành công nhưng vướng nhiều tai tiếng nhất ''

Trấn Thành cũng là một trong những ngôi sao khốn khó khi bị hủy show

Có lẽ cái tên Trấn Thành không còn gì quá xa lạ với người dân Việt Nam, bởi trong hầu hết các sự kiện giải trí lớn đều có sự góp mặt của nam MC tài năng này. Là một ngôi sao lớn của showbiz, nên việc vướng vào những vụ lùm xùm là điều không thể tránh khỏi đối với Trấn Thành.

Có thể kể đên như vụ ồn ào từ thiện gần đây của các ngôi sao Vbiz trong đó có Trấn Thành. Chính vụ việc trên đã khiến cho các nhãn hàng, chương trình do anh làm đại diện bị vạ lây và bị ảnh hưởng hình ảnh một cách nghiêm trọng. Bản thân nam MC cũng đã bị gỡ hình ảnh tại một số sản phẩm mà anh là người đại diện trước đây.

Sau tất cả, việc trở thành một nghệ sĩ có lẽ là điều chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Bởi nó đòi hỏi bạn phải luôn sống thật khéo léo và có cho mình một đời tư cá nhân trong sạch, vì chỉ cần một sơ suất giống như những ngôi sao đã nêu ở trên sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn rơi vào cảnh lao đao khốn khó và rất khó để vực dậy nếu không được công chúng "dang tay đón nhận" trở lại.