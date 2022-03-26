Lùm xùm Hiền Hồ chưa hết nóng, một nam ca sĩ VBIZ bất ngờ thừa nhận bản thân là ''SUGAR BABY'', chẳng ngại "vạch áo cho người xem lưng"

Sao Việt 26/03/2022 19:26

Vài ngày vừa qua lùm xùm giữa nữ Ca sĩ Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân vẫn đang là chủ đề ''HOT'' được đông đảo các khán giả chú ý, thì bất ngờ thay một nam ca sĩ Vbiz khá nổi trong thời gian gần đây cũng đã lên tiếng thừa nhận mình là ''Sugar Baby''. Điều này khiến cho cộng đồng mạng đang không khỏi xôn xao.

Cụ thể, mới đây nhất trang cá nhân của nam ca sĩ Nathan Lee đã đăng tải bài viết thông báo bản thân đã khỏi Covid 19 và đã có thể tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Lùm xùm Hiền Hồ chưa hết nóng, một nam ca sĩ VBIZ bất ngờ thừa nhận bản thân là ''SUGAR BABY'', chẳng ngại 'vạch áo cho người xem lưng' - Ảnh 1
Bài đăng của nam ca sĩ trên trang mạng cá nhân

"Anh chính thức trở về cõi âm. Em có thể thoải mái nương tựa vào anh nha", Nathan Lee viết.

Có thể thấy, nam ca sĩ đang cảm thấy rất vui vì đã khỏi bệnh và không những thế những người hâm mộ anh chàng cũng cảm thấy mừng rỡ cùng Nathan Lee khi có những lời bình luận chúc mừng nam ca sĩ. 

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trong bài viết của anh chàng. Chính là bình luận ở phía bên dưới, cụ thể câu bình luận của nam ca sĩ như sau : "sugar baby" - sao nam được bao nuôi mà cộng đồng mạng đang tìm kiếm trong tin đồn được phát tán gần đây: "Mọi người đang truy tìm danh tính sao nam bị đồn là xu gờ bấy bì, tìm chi nữa: Mình nè!".

Lùm xùm Hiền Hồ chưa hết nóng, một nam ca sĩ VBIZ bất ngờ thừa nhận bản thân là ''SUGAR BABY'', chẳng ngại 'vạch áo cho người xem lưng' - Ảnh 2
Bình luận hài hước của Nethan Lee khiến cho khán giả phải phì cười

Dòng bình luận của nam ca sĩ đã khiến cho khán giả phải tỏa ra bật cười trước sự vui tính của anh chàng. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng, Nethan Lee nên chủ động đăng bài viết công khai để cho người khác đỡ phải '' Đoán già, đoán non''. 

Thực chất, màn công khai là "sugar baby" của Nathan Lee chỉ là câu nói bông đùa để thể hiện bắt kịp thông tin nhanh nhạy của nam ca sĩ, dù cho chỉ mới vừa khỏi bệnh. Còn danh tính anh chàng ''Sugar Baby'' hiện vẫn đang là một ẩn số cho tới nay.

Sau ồn ào bị trục xuất khỏi nhà giữa đêm, Thúy Nga tiếp tục nhận lời 'phán' TRẮC TRỞ từ thầy tướng số, chính chủ nghe xong mà 'rụng rời' tay chân

Sau ồn ào bị trục xuất khỏi nhà giữa đêm, Thúy Nga tiếp tục nhận lời 'phán' TRẮC TRỞ từ thầy tướng số, chính chủ nghe xong mà 'rụng rời' tay chân

Mới đây, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi làm tóc ban đêm với nữ họa sĩ Thoa Vương và tại đây cô đã có những lời tâm sự từ tận sâu trong đáy lòng mình không khỏi khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy xuýt xoa về cuộc đời của nữ danh hài tài năng này.

Xem thêm
Từ khóa:   nethan lee Hiền Hồ Nam ca sĩ Vbiz tự nhận sugar baby

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 53 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"