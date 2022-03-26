Lùm xùm Hiền Hồ chưa hết nóng, một nam ca sĩ VBIZ bất ngờ thừa nhận bản thân là ''SUGAR BABY'', chẳng ngại "vạch áo cho người xem lưng"

Vài ngày vừa qua lùm xùm giữa nữ Ca sĩ Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân vẫn đang là chủ đề ''HOT'' được đông đảo các khán giả chú ý, thì bất ngờ thay một nam ca sĩ Vbiz khá nổi trong thời gian gần đây cũng đã lên tiếng thừa nhận mình là ''Sugar Baby''. Điều này khiến cho cộng đồng mạng đang không khỏi xôn xao.

Cụ thể, mới đây nhất trang cá nhân của nam ca sĩ Nathan Lee đã đăng tải bài viết thông báo bản thân đã khỏi Covid 19 và đã có thể tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.

Bài đăng của nam ca sĩ trên trang mạng cá nhân

"Anh chính thức trở về cõi âm. Em có thể thoải mái nương tựa vào anh nha", Nathan Lee viết.

Có thể thấy, nam ca sĩ đang cảm thấy rất vui vì đã khỏi bệnh và không những thế những người hâm mộ anh chàng cũng cảm thấy mừng rỡ cùng Nathan Lee khi có những lời bình luận chúc mừng nam ca sĩ.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trong bài viết của anh chàng. Chính là bình luận ở phía bên dưới, cụ thể câu bình luận của nam ca sĩ như sau : "sugar baby" - sao nam được bao nuôi mà cộng đồng mạng đang tìm kiếm trong tin đồn được phát tán gần đây: "Mọi người đang truy tìm danh tính sao nam bị đồn là xu gờ bấy bì, tìm chi nữa: Mình nè!".

Bình luận hài hước của Nethan Lee khiến cho khán giả phải phì cười

Dòng bình luận của nam ca sĩ đã khiến cho khán giả phải tỏa ra bật cười trước sự vui tính của anh chàng. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng, Nethan Lee nên chủ động đăng bài viết công khai để cho người khác đỡ phải '' Đoán già, đoán non''.

Thực chất, màn công khai là "sugar baby" của Nathan Lee chỉ là câu nói bông đùa để thể hiện bắt kịp thông tin nhanh nhạy của nam ca sĩ, dù cho chỉ mới vừa khỏi bệnh. Còn danh tính anh chàng ''Sugar Baby'' hiện vẫn đang là một ẩn số cho tới nay.

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