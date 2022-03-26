Giữa lúc HIỀN HỒ lao đao vượt 'ải thị phi', một sao nữ Vbiz 'ngồi không cũng trúng đạn' vì 'khoe CỦA' khiến netizen nghi ngờ 'đại gia bao nuôi'

Sao Việt 26/03/2022 17:31

Chủ đề về Hiền Hồ luôn là đề tài nóng hổi của cộng đồng mạng trong vài ngày vừa qua và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi xuống. Đáng chú ý hơn, giữa lúc này, lại thêm một sao nữ Vbiz bị CĐM réo tên được “đại gia mua siêu xe và bao nuôi''.

Vốn được biết đến qua vai diễn ''Trà Long'' trong bộ phim ''Mắt Biếc'' của đạo diễn Victor Vũ, Đỗ Khánh Vân luôn được nhiều khán giả yêu mến nhờ vào vẻ ngoài đáng yêu và luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô nàng cũng cực kỳ xui xẻo khi luôn phải hứng chịu những thị phi ''Từ trên trời rơi xuống'' .

Mới đây nhất, một lần nữa, Khánh Vân lại trở thành chủ đề tranh cãi bởi động thái nhạy cảm giữa tâm bão “đại gia mua siêu xe”. Cụ thể, cô nàng đã đăng một bức ảnh lên story của mình, nội dung của story là hình chiếc ''xế hộp'' màu hồng, đi kèm với đó là những câu nói nhằm tạo động lực cho chính bản thân cô nàng trong năm 2022 để sở hữu bằng được chiếc xe đó.

Giữa lúc HIỀN HỒ lao đao vượt 'ải thị phi', một sao nữ Vbiz 'ngồi không cũng trúng đạn' vì 'khoe CỦA' khiến netizen nghi ngờ 'đại gia bao nuôi' - Ảnh 1

Khánh Vân không ngần ngại đáp trả gay gắt khi được cho là ''Đại gia bao nuôi''

"Mục tiêu của tôi. Nỗ lực của tôi trong năm nay phải được trả giá bằng em này... Nói được làm được!!!".  

Thông thường, việc một diễn viên khoe đã có nhà riêng là một việc hết sức bình thường và không có gì để đem ra bàn tán cả, nhưng có lẽ hình như câu nói của cô nàng sinh năm 1995 đã đến tại một thời điểm không đúng tí nào khi vài ngày vừa qua cộng đồng mang đang xôn xao việc nữ ca sĩ - Hiền Hồ được ''Đại gia bao nuôi'' đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Vì vậy, thêm một lần nữa cô nàng Khánh Vân lại phải hứng chịu những lời bàn tán xung quanh ''từ trên trời rơi xuống'' dù cho bản thân cô đang không làm gì sai trái cả.

Đáp trả lại những lời bàn tán về việc bản thân đang được ''Đại gia bao nuôi'', Khánh Vân đã bức xúc lên tiếng ngay lập tức. Cụ thể trong bài post trên story ngay sau đó, cô trả lời gay gắt như sau: “Đứa nào bảo tôi có đại gia bao nuôi, tôi cắn không trượt phát nào luôn. Tỉnh táo lên nha!!!”. Bên cạnh đó, Khánh Vân còn đăng kèm bức ảnh bản thân pha trò và khẳng định chắc nịch: “Đại gia sẽ không bao giờ bao nuôi một đứa con gái như thế này đâu”.

Giữa lúc HIỀN HỒ lao đao vượt 'ải thị phi', một sao nữ Vbiz 'ngồi không cũng trúng đạn' vì 'khoe CỦA' khiến netizen nghi ngờ 'đại gia bao nuôi' - Ảnh 2

Giữa lúc HIỀN HỒ lao đao vượt 'ải thị phi', một sao nữ Vbiz 'ngồi không cũng trúng đạn' vì 'khoe CỦA' khiến netizen nghi ngờ 'đại gia bao nuôi' - Ảnh 3

Hầu như những thị phi của cô nàng đều xuất phát từ bản tính ''Trẻ con'' của người đẹp sinh năm 1995

Việc ''Trà Long'' bị vướng vào thị phi ''từ trên trời rơi xuống'' có lẽ đã là hình ảnh quá quen thuộc đối với người hâm mộ. Thậm chí, họ còn cho rằng cô nàng hơi trẻ con và cố tính làm ra những chiêu trò khó hiểu nhằm thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Đơn cử như mới đây, việc cô nàng đăng tải clip khóc nức nở vì mình bị F0 lên mạng xã hội, sau đó lại thú nhận rằng mình chỉ… giả vờ khóc cho vui không mấy được lòng người hâm mộ.

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