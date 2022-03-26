Hậu ỒN ÀO với cảnh sát Mỹ, Danh hài Thúy Nga xuất hiện lộng lẫy đón sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang cùng bạn bè

Sao Việt 26/03/2022 15:19

Mới đây nhất sau vụ việc bị cảnh sát Mỹ đuổi khỏi nhà vào lúc giữa đêm, nữ danh hài Thúy Nga đã nhanh chóng lấy lại niềm vui khi có mặt cùng với các nghệ sĩ Phương Thanh, Quang Dũng để chúc mừng sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang.

Cụ thể, vừa qua dân mạng đã có phần xôn xao khi xuất hiện đoạn clip liên quan tới vụ việc danh hài Thúy Nga được cho là đã bị cảnh sát Mỹ ập đến nhà vào giữa đêm và buộc cô phải tạm rời nơi cư trú. Theo đó, nữ danh hài cho biết đã nhờ một người bạn của mình đứng tên hộ căn nhà mà cô đã mua tại Mỹ. Tuy nhiên, không biết vì lo gì mà giữa đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn khiến cho người đứng tên căn hộ mà Thúy Nga đang ở trước khi bị cảnh yêu cầu rời đi, đã yêu cầu nữ danh hài phải bỏ thêm tiền thì mới chịu sang tên.

Hậu ỒN ÀO với cảnh sát Mỹ, Danh hài Thúy Nga xuất hiện lộng lẫy đón sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang cùng bạn bè ảnh 1
Nữ danh hài giải thích vụ việc nhà cửa cho khán giả

Ngay sau đó, để tránh không để bị hiểu lầm cũng như không muốn những ai yêu quý mình phải thất vọng, Thúy Nga cũng đã nhanh chóng có lời giải thích và cho biết cô hoàn toàn không hề lừa đảo bất kỳ ai.

Bằng chứng là sau một khoảng thời gian giải quyết giữa đôi bên, cô cho biết đã được cấp phép sở hữu nhà và có đầy đủ giấy tờ. Thúy Nga tự nhận sự việc vừa qua là sai lầm của bản thân cô vì đã quá tin tưởng người khác. Đồng thời cô cũng xem đây là bài học.

Sau nhiều ngày ồn ào chuyện nhà cửa,nhiều khán giả yêu mến nữ danh hài còn lo sợ tâm trạng của Thúy Nga sẽ có phần bị ảnh hưởng nặng nề. Thì mới đây, Thúy Nga đã làm cho những ai lo lắng về tình trạng hiện tại của cô đã yên tâm phần nào khi nhìn thấy hình ảnh nữ danh hài xuất hiện lộng lẫy, bên cạnh những người đồng nghiệp để chia vui sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang.  Trên trang cá nhân của mình, Phương Thanh vừa đăng tải loạt ảnh các nghệ sĩ hiếm hoi gặp gỡ nhau. Quang Dũng, Cam Thơ, Phương Thanh, Thúy Nga,… trong dịp sinh nhật của nhạc sĩ Lê Quang.

“Chúng ta 1 thời, xa nhau quá dài và tới lúc phải gặp nhau thôi. Chúc mừng sinh nhật nhạc sĩ Lê Quang, chúc các nghệ sĩ nhiều sức khoẻ nha”, giọng ca Trống vắng chia sẻ.

Hậu ỒN ÀO với cảnh sát Mỹ, Danh hài Thúy Nga xuất hiện lộng lẫy đón sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang cùng bạn bè ảnh 2
Hậu ỒN ÀO với cảnh sát Mỹ, Danh hài Thúy Nga xuất hiện lộng lẫy đón sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang cùng bạn bè ảnh 3

Hậu ỒN ÀO với cảnh sát Mỹ, Danh hài Thúy Nga xuất hiện lộng lẫy đón sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang cùng bạn bè ảnh 4

Hình ảnh Thúy Nga tươi tắn cùng đồng nghiệp dự sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang

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Từ khóa:   Thúy Nga Thúy Nga bị đuổi khỏi nhà nhạc sĩ Lê Quang Phương Thanh

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