Hậu ỒN ÀO với cảnh sát Mỹ, Danh hài Thúy Nga xuất hiện lộng lẫy đón sinh nhật nhạc sỹ Lê Quang cùng bạn bè

Cụ thể, vừa qua dân mạng đã có phần xôn xao khi xuất hiện đoạn clip liên quan tới vụ việc danh hài Thúy Nga được cho là đã bị cảnh sát Mỹ ập đến nhà vào giữa đêm và buộc cô phải tạm rời nơi cư trú. Theo đó, nữ danh hài cho biết đã nhờ một người bạn của mình đứng tên hộ căn nhà mà cô đã mua tại Mỹ. Tuy nhiên, không biết vì lo gì mà giữa đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn khiến cho người đứng tên căn hộ mà Thúy Nga đang ở trước khi bị cảnh yêu cầu rời đi, đã yêu cầu nữ danh hài phải bỏ thêm tiền thì mới chịu sang tên.

Nữ danh hài giải thích vụ việc nhà cửa cho khán giả

Ngay sau đó, để tránh không để bị hiểu lầm cũng như không muốn những ai yêu quý mình phải thất vọng, Thúy Nga cũng đã nhanh chóng có lời giải thích và cho biết cô hoàn toàn không hề lừa đảo bất kỳ ai.