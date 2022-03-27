7749 lần bị soi ra bằng chứng hẹn hò, ở chung nhưng Anh Tú và Lyly vẫn liên tục khẳng định ''Chỉ là bạn bè'', dân tình 'sốt ruột' mong sớm công khai

Sao Việt 27/03/2022 13:21

Sau màn cầu hôn đầy ''Ẩn ý'' trên MXH, cặp đôi Anh Tú - LyLy đang là tâm điểm sự chú ý của người hâm mộ.

Luôn được đánh giá là cặp đôi ''Trai tài, gái sắc'' của showbiz nếu thành đôi, cả 2 đều sở hữu ngoại hình và khả năng ca hát cực kỳ tốt,..Chính vì hay xuất hiện bên cạnh nhau trong những sự kiện hoặc thậm chí là ở nhà riêng nên việc người hâm mộ nhiệt tình ''đẩy thuyền'' là hoàn toàn có cơ sở. Ngoài ra, thì theo CĐM cả 2 đã hẹn hò với nhau một thời gian và sắp sửa về chung một nhà. 

7749 lần bị soi ra bằng chứng hẹn hò, ở chung nhưng Anh Tú và Lyly vẫn liên tục khẳng định ''Chỉ là bạn bè'', dân tình 'sốt ruột' mong sớm công khai - Ảnh 1
Hình ảnh chiếc nhẫn Anh Tú đăng lên MXH được cho là ''Nhẫn cầu hôn'' với Lyly

Cụ thể sau khoảng thời gian dài lộ tin đồn hẹn hò, mới đây netizen còn đồn đoán Anh Tú đã cầu hôn Lyly. Có thể nói, dù chính chủ chưa lên tiếng nhưng khán giả đang rất phấn khích, cho rằng đây là cái kết viên mãn mà người theo dõi hành trình yêu của cả hai mong muốn từ rất lâu. Nếu đó sự thật, thì đây hứa hẹn sẽ là một trong những cặp đôi đẹp của làng showbiz Việt. 

7749 lần bị soi ra bằng chứng hẹn hò, ở chung nhưng Anh Tú và Lyly vẫn liên tục khẳng định ''Chỉ là bạn bè'', dân tình 'sốt ruột' mong sớm công khai - Ảnh 2

Tháng 9/2021, Lyly để lộ hint sống chung nhà với Anh Tú. Cả 2 chụp ảnh trong căn phòng có background y hệt nhau

7749 lần bị soi ra bằng chứng hẹn hò, ở chung nhưng Anh Tú và Lyly vẫn liên tục khẳng định ''Chỉ là bạn bè'', dân tình 'sốt ruột' mong sớm công khai - Ảnh 3

 

 

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Từ khóa:   Anh Tú - Lyly LyLy Anh Tú Anh Tú cầu hôn

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