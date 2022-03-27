Vừa mới nhận lời cầu hôn không lâu, Ngô Thanh Vân đã bị tình trẻ cho 'ra rìa': Đả nữ 'điếng người' khi phát hiện danh tính của 'kẻ thứ ba'?

Sao Việt 27/03/2022 13:26

Huy Trần và Ngô Thanh Vân có lẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại khi mà cả 2 đã sắp sửa về chung một nhà.

Ngày 14/3 vừa qua, ''đả nữ màn ảnh'' Ngô Thanh Vân và bạn trai - Huy Trần thông báo sắp kết hôn khiến cõi mạng dậy sóng. Vậy là sau hơn 2 năm hẹn hò, nữ diễn viên và tình trẻ kém 11 tuổi đã chuẩn bị về chung một nhà.

Cũng giống như bao cặp đôi yêu nhau khác, Huy Trần và Ngô Thanh Vân cũng đều có những khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng không kém phần ngọt ngào khi thường xuyên đi hẹn hò. Mới đây nhất, tối ngày 26/03/2022 cả 2 còn dẫn thêm cả mấy cháu bên phía nhà vợ đi trung tâm thương mai ăn uống.

Trên Facebook cá nhân, "đả nữ" hào hứng viết: "Chú Huy cuối tuần bận rộn quá". Có thể thấy, trên story Huy Trần luôn cư xử với các ''Thế lực nhí'' nhà vợ một cách trìu mến và liên tục cầm tay dẫn bé đi chơi, mua bánh cho cháu gái. Vốn được biết đến là người ''TÀI SẮC VẸN TOÀN'', nay người hâm mộ còn có dịp đứng chứng kiến thêm cách hành xử của CEO Việt Kiều đối với người nhà của bà xã, càng khiến cho nhiều người phải cảm thấy có phần ''ghen tị'' với Ngô Thanh Vân khi có một vị hôn thê vừa đẹp trai, tài giỏi....

Vừa mới nhận lời cầu hôn không lâu, Ngô Thanh Vân đã bị tình trẻ cho 'ra rìa': Đả nữ 'điếng người' khi phát hiện danh tính của 'kẻ thứ ba'? - Ảnh 1

"Chú" Huy dẫn đầu cả "đoàn binh nhí" cùng Ngô Thanh Vân dạo trung tâm mua sắm cuối tuần

Vừa mới nhận lời cầu hôn không lâu, Ngô Thanh Vân đã bị tình trẻ cho 'ra rìa': Đả nữ 'điếng người' khi phát hiện danh tính của 'kẻ thứ ba'? - Ảnh 2

Nam CEO còn tận tay trao bánh cho từng cháu và "bơ" luôn vợ sắp cưới

Vừa mới nhận lời cầu hôn không lâu, Ngô Thanh Vân đã bị tình trẻ cho 'ra rìa': Đả nữ 'điếng người' khi phát hiện danh tính của 'kẻ thứ ba'? - Ảnh 3
Vừa mới nhận lời cầu hôn không lâu, Ngô Thanh Vân đã bị tình trẻ cho 'ra rìa': Đả nữ 'điếng người' khi phát hiện danh tính của 'kẻ thứ ba'? - Ảnh 4
Cặp đôi đang được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất Vbiz

 

Từng dính vào lùm xùm tình ái do tiểu tam nhưng cách xử lý của Midu khiến người hâm mộ phải 'vỗ tay rào rào' vì thán phục

Từng dính vào lùm xùm tình ái do tiểu tam nhưng cách xử lý của Midu khiến người hâm mộ phải 'vỗ tay rào rào' vì thán phục

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