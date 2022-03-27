Vừa mới nhận lời cầu hôn không lâu, Ngô Thanh Vân đã bị tình trẻ cho 'ra rìa': Đả nữ 'điếng người' khi phát hiện danh tính của 'kẻ thứ ba'?

Ngày 14/3 vừa qua, ''đả nữ màn ảnh'' Ngô Thanh Vân và bạn trai - Huy Trần thông báo sắp kết hôn khiến cõi mạng dậy sóng. Vậy là sau hơn 2 năm hẹn hò, nữ diễn viên và tình trẻ kém 11 tuổi đã chuẩn bị về chung một nhà.

Cũng giống như bao cặp đôi yêu nhau khác, Huy Trần và Ngô Thanh Vân cũng đều có những khoảnh khắc đời thường bình dị nhưng không kém phần ngọt ngào khi thường xuyên đi hẹn hò. Mới đây nhất, tối ngày 26/03/2022 cả 2 còn dẫn thêm cả mấy cháu bên phía nhà vợ đi trung tâm thương mai ăn uống.