Hậu chia tay với bạn trai thiếu gia, nhan sắc sao nữ này bỗng thăng hạng một cách rực rỡ khiến CĐM gật gù nhận định: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Sau khi nói lời chia tay với bạn trai Minh Hải, tưởng chừng như ''Gái một con'' - Hòa Minzy sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể ổn định tâm trạng lại, trước khi quay lại làng giải trí. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó giọng ca ''Rời bỏ'' đã ngay lập tức quay trở lại với guồng quay của công việc.

Thông báo kết thúc mối tình gần 5 năm với bạn trai thiếu gia của Hoà Minzy đã gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Người hâm mộ có thể nhận ra nhan sắc ngày càng một thăng hạng của cô. Thậm chí, không ít lần mẹ bỉm phải lên tiếng đính chính rằng bản thân không đụng chạm “dao kéo” mà chỉ thay mỗi răng sứ. “Nếu ai chưa biết thì Hoà không có phẫu thuật thẩm mỹ gì ngoài làm răng sứ nha. Và nếu ai chưa biết nữa thì đây là răng cũ nha. Răng thỏ nhẹ và khểnh các kiểu luôn nha. Buồn cười quá đi”, Hoà Minzy cho biết trên trang cá nhân.