Hậu chia tay với bạn trai thiếu gia, nhan sắc sao nữ này bỗng thăng hạng một cách rực rỡ khiến CĐM gật gù nhận định: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Sao Việt 28/03/2022 11:02

Trái với nhiều lời bàn tán của MXH khi luôn cho rằng sau khi ly hôn thì người phụ nữ thường sẽ rơi vào trạng thái thăng trầm khá lâu, dẫn tới tình trạng sức khỏe lẫn nhan sắc đều bị ảnh hưởng thì có vẻ những nhận định trên đang hoàn toàn sai với sao nữ Vbiz này.

Sau khi nói lời chia tay với bạn trai Minh Hải, tưởng chừng như ''Gái một con'' - Hòa Minzy sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể ổn định tâm trạng lại, trước khi quay lại làng giải trí. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó giọng ca ''Rời bỏ'' đã ngay lập tức quay trở lại với guồng quay của công việc.

Hậu chia tay với bạn trai thiếu gia, nhan sắc sao nữ này bỗng thăng hạng một cách rực rỡ khiến CĐM gật gù nhận định: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 1
Thông báo kết thúc mối tình gần 5 năm với bạn trai thiếu gia của Hoà Minzy đã gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Người hâm mộ có thể nhận ra nhan sắc ngày càng một thăng hạng của cô. Thậm chí, không ít lần mẹ bỉm phải lên tiếng đính chính rằng bản thân không đụng chạm “dao kéo” mà chỉ thay mỗi răng sứ. “Nếu ai chưa biết thì Hoà không có phẫu thuật thẩm mỹ gì ngoài làm răng sứ nha. Và nếu ai chưa biết nữa thì đây là răng cũ nha. Răng thỏ nhẹ và khểnh các kiểu luôn nha. Buồn cười quá đi”, Hoà Minzy cho biết trên trang cá nhân.

Tối ngày hôm qua, tức ngày 27/03/2022 Hoà Minzy tự tung loạt ảnh chụp camera thường lên MXH. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy, gương mặt Hoà Minzy nổi bật với làn da láng mịn, đường nét hài hoà. Nữ ca sĩ thừa nhận đã make-up kỹ càng mới dám chụp camera thường. Dẫu vậy, thì điều đó cũng không thể phủ nhận sự xinh đẹp ngất ngây của nữ ca sĩ sinh năm 1995.

Hậu chia tay với bạn trai thiếu gia, nhan sắc sao nữ này bỗng thăng hạng một cách rực rỡ khiến CĐM gật gù nhận định: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 2

“Vài tấm selfie cam thường với Nha Trang hôm qua”, Hoà Minzy chia sẻ.

Hậu chia tay với bạn trai thiếu gia, nhan sắc sao nữ này bỗng thăng hạng một cách rực rỡ khiến CĐM gật gù nhận định: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 3

Có thể thấy dù chụp bằng Cam thường nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn ''Đỉnh của chóp''

Được biết, hiện tại nữ ca sĩ đang gây sốt với vai trò là người chơi chính trong show Sao Nhập Ngũ. tại chương trình này, bà mẹ một con cũng gây sốt với nhan sắc không son phấn. Giọng ca Rời Bỏ ngày càng thăng hạng sắc vóc khiến dân tình gật gù nhận định: "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai" cũng chẳng hề sai.

Ảnh: FBNV

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